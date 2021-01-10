شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: لا نقف أمام مستقبل أى لاعب والزمالك لم يقدم عرضاً لـ مجلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن سياسة نادى المقاولون هى عدم الوقوف أمام مستقبل أى لاعب، وحال تلقى عرض مناسب للنادى واللاعب يتم دراسته بعناية.

وأضاف عادل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الزمالك حتى الآن لم يقدم أى عرض رسمى لمحمد مجلى لاعب وسط الفريق، وأننا لن نقف أمام مستقبل أى لاعب ولكن الزمالك لم يقدم عرضا لضم مجلى واللاعب يركز بشكل كامل مع المقاولون، ولكن فى حال تقديم عرض رسمى سنقوم بدراسته وإذا كان فى مصلحة النادى واللاعب فلا مانع من الموافقة عليه.

ويعتبر محمد مجلى من الصفقات التى أبرمها نادى المقاولون العرب وقت تولى علاء نبيل القيادة الفنية لذئاب الجبل قبل رحيله وتولى عماد النحاس تدريب الذئاب، ففى يونيو 2018 أعلن المقاولون التعاقد مع اللاعب محمد مجلى قادما من بنى سويف خلال الانتقالات الصيفية، وحصل نادى المقاولون العرب على توقيع اللاعب بعد إعطاء علاء نبيل الضوء الأخضر، وما كان سببا رئيسيا لضم مجلى الاستغناء الخاص به من نادى بنى سويف.

قصة انتقال مجلى إلى المقاولون العرب جاءت بشكل طريف، حيث كان اللاعب قريباً من الانضمام إلى الأهلى بعد قيام أحد أصدقائه بعرض أسطوانة لملخص لبعض مبارياته مع بنى سويف على علاء ميهوب نجم الأهلى السابق، والذى تحدث مع حسام البدرى المدير الفنى للنادى الأهلى حينها وكانت المفاوضات ستبدأ فى هذا التوقيت لكن تغير الأمر لخروج النادى الأهلى من البطولة الأفريقية ورحيل حسام البدرى عن القلعة الحمراء.

علاء ميهوب لم يتخل عن موهبة مجلى وقام بعرض اللاعب على علاء نبيل المدير الفنى للمقاولون آنذاك، ليتحدث مع مجلى وبعدها أنهى مسئولو المقاولون الاتفاق مع نادى بنى سويف على الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب وإتمام الصفقة مقابل حصول بنى سويف على مبلغ مليون ونصف بجانب الحصول على نسبة 20% من إعادة بيع لأى فريق آخر.