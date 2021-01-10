شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلى يرصد مكافآت ضخمة للاعبين لخطف تذكرة نهائى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد مجلس ادارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان مكافآت مالية ضخمة للاعبين بغية تحفيزهم على حصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية لكأس العرب ، حيث أجرى عثمان اتصالا هاتفياً بالمستشار محمد الكلية أمين صندوق النادى ورئيس بعثة الدراويش بالمغرب للاطمئنان على اللاعبين وخطة الاستعداد للمباراة المرتقبة مطالباً رئيس البعثة بإبلاغ اللاعبين بعزمه منح اللاعبين مكافأت ضخمة حال نجاحهم فى تخطى عقبة الرجاء المغربى والصعود لنهائى البطولة العربية أمام إتحاد جدة.

ويضع أبو طالب العيسوى، المدير الفنى للإسماعيلى، اليوم الرتوش الأخيرة على خطة إسقاط الرجاء المغربى فى اللقاء المقرر له غداً الاثنين باستاد مراكش الكبير فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، ويخوض الدراويش مرانه الرئيسى اليوم على ملعب المباراة ويجرب العيسوى خطة اللقاء لتدريب اللاعبين على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية، أبرزها سبل تنفيذ الضغط المبكر على حامل الكرة بجانب التسديدات والكرات العرضية فى محاولة لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات بطل المغرب ويعقد موقفه ويسهل من مهمة الدراويش بالخروج بتذكرة التأهل للمباراة النهائية لكأس العرب.

ويدرب الجهاز الفنى اللاعبين على ركلات الترجيح تحسبا للجوء إليها، خلال مواجهة الاثنين التى ستقام بدون حضور جماهيرى فى أعقاب تفشى فيروس كورونا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وحصلت إدارة الرجاء المغربى على موافقة من الاتحاد العربى يتيح له بإجراء مباراته أمام الإسماعيلى، فى ملعب مراكش الكبير بدل ملعب "محمد الخامس" بالدارالبيضاء، الذى تضررت أرضيته بسبب تساقط الأمطار الكثيف فى الفترة الأخيرة.