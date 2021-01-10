شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: اجتماع وزارى لمناقشة الحضور الجماهيرى بمونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين لبيب مدير بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، عن أن هناك اجتماع وزارى يقام اليوم لحسم عدد من الملفات الخاصة بمونديال اليد، وقال حسين لبيب فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "تلقينا تأكيدات من 31 فريق مشارك ببطولة العالم لليد بالحضور للقاهرة عبر الايميل ، وسيتوالى وصول الفرق على مصر حيث من المتوقع أن تصل ثلاثة منتخبات على متن طائرة واحدة هى الدنمارك والسويد والنرويج".

ويضيف حسين لبيب: " ظهر اليوم سيعقد اجتماع وزارى بحضور وحضور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالبطولة وعلى رأسها الحضور الجماهيرى لانه فى النهاية قرار دولة بمشاركة الاتحاد الدولى للعبة وسيصدر القرار غداً".

وتابع مدير بطولة العالم لكرة اليد: " هناك خمسة إصابات بكورونا فى منتخب البرازيل لذا قرر تأجيل حضوره للقاهرة بينما اخطرنا المنتخب التشيكى بحضوره بقائمة مختلفة بعد ظهور عشرة حالات كورونا بين لاعبيه".

وأكمل حسين لبيب : " فخور بكونى مصرى لمست تعاون كل أجهزة الدولة لإنجاح البطولة وتشريف مصر ، مفيش بلد فى العالم يقبل هذا التحدى إلا مصر".

ونشرت وزارة السياحة والآثار، فيلمًا ترويجيًا خاص بالنسخة ال 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021 والتى ستقام على أرض مصر، مهد الحضارات والشواطئ المشمسة، حيث يلتقى 32 منتخب لكرة اليد من جميع أنحاء العالم خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أكد على أن هناك دعما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإنجاح بطولة العالم لكرة اليد التى ستنظمها مصر خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجارى والتى تعد أحد أهم الأحداث الرياضية على الإطلاق فى الفترة الحالية ، خاصة وأن لعبة كرة اليد تعد ثانى أكبر رياضة شعبية فى العالم بعد كرة القدم.

وأكد أن كافة التجهيزات والاستعدادات للبطولة تمت وفقا للمعدلات الزمنية المحددة، مشيرا إلى أن الصالات المغطاة التى ستجرى عليها البطولة ستكون مصدر فخر لكل المصريين، لأن قدرات مصر الانشائية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تسير وفق إستراتيجية منظمة تشمل التنوع فى الإنشاءات لكافة الألعاب الرياضية وبمواصفات على أعلى مستوى ووفقًا للمعايير والاشتراطات العالمية.

وشدد على أن اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تقوم بمتابعة كل صغيرة وكبيرة استعدادا لانطلاق المونديال، مشيرا إلى أن اللجنة التنفيذية للمونديال لديها خبرات جيدة بعد تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للكبار وبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم للشباب المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية ، وذلك من خلال منظومة التذاكر وشركة الأمن الوطنية وحتى النقل التليفزيونى.