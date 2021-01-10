شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يحرم الزهور من الصعود لدور 16 بكأس السلة وتأهل الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب فيروس كورونا في حرمان فريق كرة سلة الزهور من خوض منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس السلة رجال، بعد ظهور إصابات عديدة فى الفريق، قبل مواجهة الزمالك بساعات.

وأرسل فريق الزهور خطابا إلى اتحاد كرة السلة قبل المباراة بساعات ليعتذر عن خوض القاء حرصا على سلامة اللاعبين سواء فى الزهور أو الفريق الآخر، وشدد مسئولو الزهور على أن سلامة وصحة اللاعبين أهم من البطولة بأكملها، لذلك تم إرسال الاعتذار عن المباراة.

واعتبرت لجنة المسابقات باتحاد السلة الزمالك صعد رسميا إلى دور الـ 16 من بطولة كأس السلة رجال بعد اعتذار الزهور بسبب كورونا.

ورفض اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة تأجيل مباريات بطولة دورى السوبر، او أي مباريات أخرى، وكذلك منافسات كأس مصر ، على مستوى الرجال و السيدات ، في ظل تفشى فيروس كورونا، وأخطر الاتحاد الأندية بأنه حال وجود إصابات فيروس كورونا في أي نادى ، يتم الاستعانة بلاعبى فرق 18 أو 20 سنة دون عدد محدد .

واشترط الاتحاد أن يكون هناك طبيب في كل مباراة يتم اختياره من جانب النادى صاحب الملعب، بالإضافة إلى أن سلامة اللاعبين والمسحات التي يخضعون لها مسئولية الأندية وليس اتحاد اللعبة.