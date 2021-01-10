شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن اقتراب تجديد عقد فرجاني ساسي بعد ضم الدحيل القطري بديله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عصام سالم المتحدث الإعلامى لنادى الزمالك اقتراب ناديه من تمديد تعاقد التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق الأبيض بعد قرار الدحيل القطرى بغلق ملف التفاوض مع ساسى، وقال عصام سالم فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "الزمالك يخطو بخطوات ثابتة فى الدوري ويقدم أداء يرضى الزملكاوية وهذا نتاج الانضباط والالتزام والعدالة التى يتبعها جايمى باتشيكو الذى ينحاز للاعب الملتزم".

ويضيف عصام سالم: "أشرف قاسم توقع تسجيل إمام عاشور هدف من تصويبة صاروخية قبل المباراة وتحقق بالفعل، واللاعب أصبح مقنع للزملكاوية بشكل كبير، فهو يتحمل المسئولية ويتألق دون ضجيج وسجل هدفين فى ثلاثة مباريات".

وأكمل: "نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة لدى استقباله فرجانى ساسى فى مطار القاهرة لمس تغييراً كاملا فى موقف اللاعب ووكيل أعماله، ساسى بدأ يتراجع ويقول عايز أكمل مع الزمالك وهذا بسبب أن الدحيل القطرى تعاقد مع الإيرانى على كريمى وأغلق ملف التفاوض معه وكذلك أداء الزمالك بدونه دفعه لمراجعة نفسه، وهذا يسهل من مهمة الزمالك فى التفاوض معه فلقد أًصبحنا فى موقف أقوى".

وتابع عصام سالم: "لجنة الزمالك وجهت الشكر لأيمن يونس وترغب فى الاستفادة من خبراته بتعيينه مستشار لمجلس الإدارة فى شئون الكرة ولازلنا ننتظر قراره النهائى".

وعن الألعاب الآخرى قال عصام سالم: "تم جدولة مستحقات الألعاب الآخرى منعاً للمشاكل والأزمات فهى فرق هامة للزمالك بعيداً عن كعكة فريق الكرة ".

وعن زيارة الوزير للزمالك قال عصام سالم :"الهدف الرئيسى الاطمئنان على الالتزام بالاجراءات الاحترازية ومناقشة ملفات عديدة مع لجنة الزمالك".

وقرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو خوض اللاعبين مرانهم اليوم الأحد بملعب النادي استعداد لمواجهة المصري في الجولة السابعة للدوري الممتاز والمقررة إقامتها مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وحقق فريق الزمالك فوزا هاما وغاليا علي فريق طلائع الجيش بثلاثة اهداف مقابل لاشىء فى المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، واتسمت المباراة بالمسات الفنية والمزاج العالى للاعبى الزمالك، حيث أحرز الأول للأبيض يوسف أوباما من ضربة رأس متقنة، والهدف الثانى سجله إمام عاشور من تسديدة صاروخية، ثم سجل الهدف الثالث أيضًا.