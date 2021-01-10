شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُغلق باب الراحلين بعد احتراف مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الزمالك على غلق باب الرحيل أمام أى لاعب من لاعبى الفريق الكروى الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير الجارى، وذلك بعدما أصبح مصطفى محمد مهاجم الزمالك على بعد خطوات من الرحيل وخوض تجربة الاحتراف فى صفوف سانت أتيان الفرنسى، الذى مازال متمسكًا بضم اللاعب خلال انتقالات الشتاء.

من جانبه أكد عصام سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن إدارة الزمالك ترفض مناقشة أى عرض يقدم لأى لاعب من لاعبى الفريق فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى أن مصطفى محمد اللاعب الوحيد الذى سيرحل عن القلعة البيضاء فى الوقت الحالى، نظرًا لتمسك اللاعب بخوض تجربة الاحتراف الخارجى، وتمسك النادى الفرنسى بضمه.

وأضاف سالم أن الإدارة الحالية تسعى للحفاظ على القوام الأساسى للفريق، وعدم التفريط فى خدمات العناصر الأساسية بالفريق، مع العمل على إبرام عدة صفقات من أجل الدعم، وتعويض رحيل مصطفى محمد الذى أصبح على بعد خطوات، بعد التوصل لاتفاق مع مسئولى سانت أتيان.

وأكد المتحدث الإعلامى لنادى الزمالك أن ناديه بصدد إعلان الموافقة على احتراف مصطفى محمد خلال ساعات قائلاً، "خلال ساعات سوف يعلن الزمالك موافقته على احتراف مصطفى محمد فى صفوف سانت ايتان الفرنسى، كل الطرق تؤدى لذلك".

وتابع عصام سالم، "مصطفى محمد مصمم على الاحتراف والزمالك ينتظر رتوش بسيطة من الفريق الفرنسى من أجل إنهاء الصفقة بشكل رسمى وإعلان القرار".