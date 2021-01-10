شكرا لقرائتكم خبر عن كم مرة تواجد الإسماعيلى فى الدور نصف النهائى للبطولة العربية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد الإسماعيلى خلال منافسات نصف نهائى البطولة العربية للمرة الخامسة فى تاريخه منذ بداية مشاركته فى التسعينات، ويحل الفريق ضيفا على الرجاء المغربى مساء غدا الإثنين، فى إياب الدور قبل النهائى على ملعب مراكش الجديد، ويحتاج الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

ويرصد "الموقع الرسمى للنادى الإسماعيلي" مشوار الفريق خلال مباريات قبل النهائى الذى جاء على النحو التالى ..

* عام 92 لأبطال الدورى .. أقيمت البطولة خلال الفترة من 8 حتى 18 فبراير بقطر.

– دور الـ 4..

• العربى القطرى .. صفر / 1

* عام 97 لأبطال الكأس .. خلال الفترة من 15 حتى 25 أغسطس بمصر

– دور الـ 4..

• الشباب السعودى .. انتهت بهزيمة الإسماعيلى 2 / 1 سجل محمد صلاح أبو جريشة

* موسم 2004 / 2003 ..

– دور الـ 4 الهلال السعودى ..

• 23 يونيه 2004 انتهت بفوز الإسماعيلى 2 / صفر ببيروت سجلهما عمر جمال وهدف ذاتى

• 25 يونيه 2004 انتهت بهزيمة الإسماعيلى 2 / 1 ببيروت سجله عمر جمال

* موسم 2013 / 2014

– دور الـ 4 اتحاد العاصمة الجزائرى ..

• 12 مارس 2013 انتهت بالتعادل صفر / صفر بالجزائر

• 2 أبريل 2013 انتهت بالتعادل صفر / صفر بمصر ” الخروج بضربات الترجيح 4 / 3

سجل للإسماعيلى .. عمرو السولية وجون آنطوى ومحمود متولى وأهدر أحمد خيرى وأيمن المحمدى

* موسم 2020 / 2019 ..

– دور الـ 4 الرجاء المغربى ..

• 16 فبراير 2020 انتهت بفوز الإسماعيلى 1 / صفر سجله ” التونسى فخر الدين بن يوسف “

ويستعد فريق الإسماعيلى لمواجهة الرجاء المغربى المقرر لها مساء الإثنين فى إطار إياب نصف نهائى البطولة العربية، ويحتاج الدراويش لتحقيق أى نتيجة إيجابية لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

فى نفس السياق، أكد أبو طالب العيسوى المدير الفنى للإسماعيلى، أن فريقه مقبل على مهمة وطنية وليست ” إسمعلاوية ” فقط من أجل البلوغ للمباراة النهائية فى المنافسة العربية وتابع أن الجميع لديهم عزيمة وإصرار على تحقيق نتيجة تمنحهم بطاقة التأهل العربى ولكن ينقصهم عامل التوفيق خاصة وأن هناك إصرار كبير لإسعاد جماهير الدراويش الحزينة.

وعن سر دموعه داخل حافلة الفريق أثناء التوجه للمبيت بأحد فنادق المطار، أجاب أن هذه المرحلة صعبة للغايه على الجميع داخل القلعة الصفراء وهناك رغبة فى تجاوزها بالحصول على البطولة العربية.