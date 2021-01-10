شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على الدراجة المدعومة من وزارة الشباب والرياضة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن اليوم وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى، عن تفاصيل الحصول على الدراجة المدعومة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة للمستفيدين من مبادرة دراجتك صحتك، والتي يتم دعمها بمبلغ 500 جنيه من جانب وزارة الرياضة على مستوى المرحلة الثالثة من المبادرة.

ومن المقرر أن يتم طرح 7200 دراجة على دفعات ومراحل فرعية، حيث تكون أول دفعة عددها 800 دراجة ، ثم يتوالى طرح باقى الدراجات .

ولكن كيف يحصل الراغبون على الدراجة من المبادرة والاستفادة منها ..

يقوم الفرد بتسجيل بيانات الدخول على الرابط الذى ستقوم الوزارة بطرحه خلال ساعات على موقعها الالكترونى، وفى نفس التوقيت يتم سداد قيمة الدراجة عن طريق "فورى" إحدى شركات الدفع الإلكترونى أيضا، ويكون الحصول على الدراجة بأسبقية التسجيل والدفع .

وتوفر الوزارة خدمة توصيل الدراجة الى المستفيدين عن طريق البريد السريع الى باب المنزل ، وكذلك لأبناء المحافظات عن طريق مديريات الشباب و الرياضة بكل محافظة .

وحال الحصول على الدراجة وسداد قيمتها، والرغبة فى التراجع عن الاستلام بعد ذلك ، يتم خصم 10% من قيمة الدراجة حال ارجاعها .

وتعقد وزارة الشباب و الرياضة اليوم مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل المرحلة الثالثة و الحصول على الدراجات ، بالتعاون مع إحدى شركات المياه الغازية لتوفير فرص عمل لبعض الشباب الذى سيستفيد من المبادرة في مرحلتها الثالثة . عن طريق تدشين مشروع "زود دخلك"

ومن المقرر أن يكون سعر الدراجة 1894 جنيه بعد الدعم الذى تقدمه الوزارة للمستفيدين من المبادرة.

فى المقابل يبلغ سعر دراجة الفتيات 1963 جنيها بعد خصم قيمة دعمها من وزارة الرياضة بقيمة 500 جنيها .