شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يجهز أحمد جمعة لقيادة هجوم الفريق أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز على ماهر المدير الفنى للمصرى أحمد جمعة مهاجم الفريق لقيادة هجوم الفريق في لقاء الزمالك بالجولة السابعة للدورى المقرر إقامته بعد غد الثلاثاء باستاد برج العرب.

وغاب أحمد جمعة عن صفوف المصرى خلال المباراتين الماضيتين بعد إصابته بكورونا ودخوله مرحلة العزل الصحى لاتخاذ كافة إجراءات البروتوكول الطبي بالكامل .

ويحتل المصرى المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط من 6 مباريات فاز الفريق في لقاءين وتعادل في 4 ولم يخسر أي لقاء حتى الآن .

من ناحية أخرى، تأكد غياب إسلام صلاح مدافع وقائد المصرى عن صفوف فريقه في لقاء الزمالك بعدما أعلن الدكتور محمود الشحات رئيس الجهاز الطبي للمصري عبر موقع ناديه إصابة صلاح بجزع في الرباط الخارجي للركبة وحاجته للعلاج لمدة 10 أيام.

وقال الشحات، "الأشعة أثبتت سلامة أربطة الركبة وسيغيب اللاعب عن لقاء الزمالك بصفة مؤكدة، بينما يلحق كريم العراقي الظهير الأيمن بعدما تأكدت إصابته بكدمة قوية في مفصل الكتف".