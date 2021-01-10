شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يُعيد محمد هاني لتشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، على إعادة محمد هاني ظهير أمين الفريق للتشكيل الأساسي فى مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها بعد غد ، الثلاثاء، فى الجولة السابعة من مباريات الدوري الممتاز وذلك بعد تعافي اللاعب من الإصابة بفيروس كورونا حيث انتظم اللاعب فى التدريبات الجماعية أمس عقب فترة غياب عدة أيام.

ويرغب موسيماني فى استعادة محمد هاني لتدعيم الجبهة اليمني التى شهدت أزمات فنية فى الفترة الماضية فى ظل عدم نجاح أحمد رمضان بيكهام فى القيام بواجباته الهجومية بالشكل الأمثل الذى يرغب فيه الجهاز الفني.

ودفع موسيماني، بكرم توفيق لاعب الفريق فى الجبهة اليمني فى الشوط الثاني خلال مباراة سيراميكا التى فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة من أجل زيادة الفاعلية الهجومية فى هذه الجبهة خاصة بعد أن فشل أحمد رمضان بيكهام فى إرسال العرضيات المتقنة داخل منطقة الجزاء ومع عدم تنفيذ تعليمات موسيماني الهجومية فى هذا الشق.

وكان محمد هاني قد أُصيب بفيروس كورنا منذ فترة وتعافي منها للشفاء وشارك في تدريبات الفريق الأسبوع الماضي قبل أن تظهر مسحة آخرى إيجابية حالته ليدخل العزل مرة آخرى ويُجرى مسحتين على مدار الأيام الماضية جاءت نتيجتهما سلبية ليُقرر الجهاز الفني مشاركته في تدريبات الفريق أمس.