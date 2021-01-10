شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعاقب الزمالك أوباما بعد واقعة "إحراج باتشيكو" فى مواجهة الطلائع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، مصافحة البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى، بعدما قرر الأخير تبديل اللاعب ونزول إسلام جابر فى الدقيقة 79 من عمر مواجهة طلائع الجيش التى جمعتهما أمس السبت، على ستاد السويس الثانى، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف دون رد.

تلك الواقعة التى التقطتها كاميرا فيديو 7 "الدكش" كشفت إحراج أوباما للمدير الفنى، وسط محاولات من عبد الحليم على مدير الكرة، ومدحت عبد الهادى مدرب الفريق، لإقناع اللاعب بمصافحة باتشيكو الذى ظل منتظر أوباما لمصافحته، إلا أن اللاعب رفض مبديًا غضبه من خروجه من أرض الملعب.

ورفض أوباما الجلوس على مقاعد البدلاء بعد خروجه من مواجهة الطلائع، وعلى الفور توجه اللاعب إلى غرف خلع الملابس، وسط دهشة من أفراد الجهاز الفنى، الأمر الذى قد يؤدى لتوقيع عقوبة على اللاعب نظرًا لرفضه مصافحة المدير الفنى وإحراجه أمام الجميع، فضلاً عن عدم الالتزام بالجلوس على مقاعد البدلاء بعد الخروج من الملعب وتوجه إلى غرف الملابس ليعكس مدى غضبه من قرار باتشيكو باستبداله.

وكشف مصدر مطلع، عن أن الجهاز الفنى غاضب من تصرف أوباما، خاصة وإن اللاعب خرج من المباراة بعدما مرور 79 دقيقة، وكان سجل هدف التقدم، ولا يوجد سبب لتعكير الصفو وافساد فرحة الفوز على الطلائع بثلاثية، الأمر الذى دفع إدارة الكرة لمناقشة توقيع عقوبة مالية على اللاعب، قائلاً: "إدارة الكرة تناقش معاقبة أوباما خاصة وغن اللاعب تمسك بكل حقوقه قبل التوقيع على عقود التجديد، وكذلك يتمسك النادى بحقوقه لمنع تكرار الخروج عن النص من جديد".

ولفت المصدر، إلى أن هناك بعض أفراد الجهاز الفنى حاولوا احتواء الأزمة، وتبرير موقف أوباما وإنه كان يرغب فى استكمال ما تبقى من المباراة على أمل تسجيل هدف أخر للفريق، فى ظل حالة التألق التى ظهر عليها الفريق.. فهل تعاقب الإدارة يوسف أوباما بعد خروجه عن النص أم ستكتفى بلفت النظر؟.

يوسف أوباما أحرز هدف تقدم الزمالك أمام طلائع الجيش من ضربة رأس متقنة، والهدف الثانى سجله إمام عاشور من تسديدة صاروخية، ثم سجل الهدف الثالث أيضًا.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 13 فى المركز الثانى، ويتساوى فى النقاط مع الأهلى المتصدر بفارق الأهداف، فيما يستمر طلائع الجيش فى المركز الأخير بجدول الدورى بنقطة واحدة.