شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 11 هدفاً فى حصاد الجولة السادسة من الإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اسدل الستار على مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز في نسخته رقم 62، والتي شهدت إقامة ثمانية مباريات بعد تأجيل مباراة سموحة والإنتاج الحربى بسبب ظهور 11 حالة إصابة بفيروس كورونا داخل صفوف الفريق السكندرى، ونجح الأهلى في العودة لقطار الانتصارات مجدداً في هذه الجولة بثنائية في شباك سيراميكا بعد تعثره بالتعادل السلبى مع وادى دجلة في الجولة الماضية.

وشهدت قائمة هدافي الدوري المصري ، اعتلاء محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب النادى الأهلى، للصدارة برصيد 4 أهداف، فى بداية أكثر من مميزة لنجم القلعة الحمراء، الذى استعاد بريقه وتوهجه تحت القيادة الفنية لبيستو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأحمر، الذى نجح فى إعادة اكتشاف اللاعب بعد فترة من التشكيك فى مستواه وإمكانياته الفنية.

كما شهدت الجولة السادسة لمسابقة الدوري تسجيل 11 هدف في 7 مباريات بينما تم احتساب ركلتين جزاء في هذه الجولة سددت بنجاح عن طريق أحمد رفعت للمصرى البورسعيدى والكولومبى كالديرون لوادى دجلة.

وشهدت هذه الجولة اختفاء اللاعبين الأجانب فلم يسجل سوى لاعب واحد هو الكولومبي كالديرون لاعب وادى دجلة هدفاً من ركلة جزاء في شباك انبى.

وظهرت الأهداف القاتلة مرتين عن طريق محمد المرسى لاعب انبى في الدقيقة 91 حينما سجل لفريقه هدف الفوز على وادى دجلة ، وسجل هشام محمد لاعب المقاصة هدف الفوز لفريقه على أسوان في الدقيقة 93.

أهداف الجولة السادسة للدوري

الاتحاد السكندرى 1-1 المصرى البورسعيدى

بيراميدز 0-0 البنك الاهلى

انبى 2-1 وادى دجلة

الاهلى 2-0 سيراميكا

المقاصة 1-0 أسوان

غزل المحلة 0-0 الجونة

الزمالك 3-0 طلائع الجيش