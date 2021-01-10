شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يطوى صفحة المقاصة استعداداً لمواجهة غزل المحلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لفريق أسوان بقيادة سامى الشيشينى، صفحة الخسارة من مصر المقاصة، خلال المباراة التى جمعت الفريقين أمس ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهت بفوز الفريق الفيومى بهدف نظيف، وذلك استعداداً لمباراة الجولة السابعة بالمسابقة المحلية، والتى تجمع أبناء الجنوب مع غزل المحلة يوم الخميس المقبل على استاد المحلة.

وكان أسوان قد تلقى 4 هزائم متتالية، أمام المصري ثم الجونة والإسماعيلى وأخيراً مصر المقاصة، وذلك رغم البداية المميزة لأبناء الجنوب والفوز فى أول جولتين على حساب إنبى وطلائع الجيش.

ويمتلك أسوان 6 نقاط فى رصيده وضعته فى المركز الـ 14 بجدول المسابقة، وسجل لاعبو أسوان 3 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أخرين، كثالث أضعف خط دفاع فى الدورى بعد طلائع الجيش والانتاج الحربى.

من جانبه، كشف مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، عن تلقى النادى إخطاراً من اتحاد الكرة بتغيير ملعب مباراة أسوان والمحلة لتقام على ملعب الأخير، بعدما كان مقررا إقامتها على ملعب السكة الحديد الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى العام.

وأضاف أمين أن مباراة الدور الثانى سيتم نقلها لتقام فى القاهرة بعدما كانت ستقام فى المحلة.