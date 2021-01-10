شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. مروان محسن "متبت" فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن مروان محسن مهاجم النادى الأهلى "متبت" فى موقعه فى هجوم النادى الأهلى فى ظل اشتراطه على النادى الأهلى رفض الإعارة والتمسك بالرحيل النهائى حال تفكير مسئولي القلعة الحمراء فى رحيله على سبيل الإعارة فى يناير القادم، خاصة أن اشتراط الرحيل النهائى يربك مسئولي الأحمر، خاصة بعدما رحّب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق برحيل صلاح محسن أو أحمد ياسر ريان خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر بسبب وجود أكثر من لاعب في خط الهجوم في الفريق، وأبدى المدير الفني للأهلي استعداده للتنازل عن صلاح أو أحمد ريان بعد ضم الكونغولي والتر بواليا من الجونة منذ أيام قادمًا من الجونة لمدة أربعة مواسم تبدأ من يناير الجاري وتم قيد اللاعب محليًا، وتلقى الأهلي عرضاً من سموحة لاستعارة صلاح محسن وأحمد ياسر ريان ثنائي الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ، وأرسل النادي السكندري عرضًا لضم الثنائي بعدما نما إلى علمه أن الأهلي يفكر في إعارة أحمد ياسر ريان وصلاح محسن أو أحدهما في يناير الجاري.

ورفض مروان محسن مهاجم الأهلي فكرة الرحيل خلال يناير الجاري على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري مُتمسكًا بالرحيل النهائي حال عدم حاجة الفريق لجهوده بدعوى أنه ليس لاعب صغير أو مغمور حتى يرحل من الأهلي على سبيل الإعارة من أجل اكتساب الخبرات والقدرات الفنية اللازمة ثم يعود للأهلي مرة أخرى.

وأعلن المهاجم الدولي لمسئولي الأهلي أنه سيرحل نهائياً عن النادي حال التفكير في إعارته خاصة أنه يرى أن فكرة إعارته تُمثل إهانة له ولا يمكن أن يقبلها وأن هذا لا يُقلل من تقديره وعشقه للأهلي الذي قضي فيه عدة سنوات حقق خلالها العديد من البطولات والإنجازات المحلية والقرية، وأوضح مروان أنه يؤدي دوره على أكمل وجه مع الفريق ويجتهد لكن في بعض الأحيان قد لا يُحالفه التوفيق أو يُهدر فرصًا وهذا يحدث مع أي لاعب.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب مروان محسن فى الصور التالية :