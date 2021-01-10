شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إيقاف الدورى خلال شهر يوليو بسبب أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، علي توقف مسابقة الدوري العام شهرا بسبب مشاركة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021 وتحديدا في شهر يوليو المقبل، بناء علي طلب الأندية التي اعترضت علي اقامة مباريات الدوري أثناء الأولمبياد ما يعني فقدان الأندية للاعبيها الدوليين طوال فترة الأولمبياد.

واقترح مازن مرزوق الذي كان يترأس لجنة المسابقات السابقة باتحاد الكرة على الأندية قبل انطلاق الموسم إقامة المباريات بدون لاعبي المنتخب الأولمبي ولم تعترض الأندية ماعدا نادي إنبي الذي رفض الأمر نظرا لوجود أكثر من لاعب في صفوفه بالمنتخب الأولمبي.

فيما كشف مسؤولو الشركة المنفذة لتقنية الفيديو فى الدورى المصرى، عن أنهم منحوا اتحاد الكرة مهلة حتي أول فبراير المقبل لسداد المستحقات المتأخرة وقدرها 150 ألف يورو عن الموسم الماضي والحالى حيث لم يسدد اتحاد الكرة مستحقات الشركة منذ فترة طويلة، وأوضح مسؤلو الشركة أنهم فى حالة عدم سداد المبلغ فى هذا الموعد سيتم ايقاف تطبيق التقنية فى الدورى المصرى لحين التوصل لحل مع الجبلاية.

وعقد مسئولو الشركة المنفذة لتقنية الفيديو جلسة مع اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، عقب الأزمة التى نشبت مؤخرا وتردد أنباء داخل الجبلاية عن وجود تفكير فى الغاء تقنية الفيديو بسبب بعض المشكلات الفنية، كما طالبت الشركة المنفذة بمستحقاتها المتأخرة بحد أقصى يوم 1 فبراير المقبل وفى حالة عدم السداد ستوقف الشركة تطبيق التقنية فى الدورى المصرى.

وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورؤساء ومندوبي أندية الدوري الممتاز على ضرورة الاستمرار في الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد مع انهاء أي أمور اجرائية أو قانونية أو مالية متعلقة بالعلاقة بين الاتحاد والشركة المنفذة من خلال الجهات المعنية بما يضمن سلامة كل الاجراءات.

كما وافقت الأندية على استمرار العمل بالتقنية على الرغم من المشاكل الفنية التي تتعلق ببعض جوانب مساعدة الحكام في اتخاذ قراراتهم في المواقف المختلف عليها ، وتم إطلاع الأندية على هذه المشاكل.