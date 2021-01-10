شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يجرى مسحة جديدة خلال ساعات قبل المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى منتخب مصر لكرة اليد مسحة جديدة خلال ساعات للاطمئنان على اللاعبين قبل مونديال مصر 2021 المقرر إنطلاقه يوم 13 يناير الجارى وحتى 31 من نفس الشهر.

وحصل منتخب اليد على راحة سلبية من التدريبات يوم الجمعة الماضية قبل العودة إلى التدريبات الصباحية و المسائية مجددا.

وكشف علاء السيد، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد اليد، عن أن إلغاء مباراة مصر والبرازيل الودية التى كان مقررا إقامتها مساء أمس السبت استعدادا لمونديال اليد جاء بسبب ظروف طيران منتخب البرازيل، وتأخره عن موعد حضوره للقاهرة، مشيرا إلى أن المنتخب المصرى استطاع أن يحقق الهدف من مواجهتى اليابان واستقر خلالهما على الشكل النهائى الذى سيخوض به منافسات المونديال.

وأكد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، أنه بعد إلغاء مباراة البرازيل تم تعديل برنامج المنتخب المصرى ليشمل التدريبات الصباحية والمسائية، بالإضافة إلى دراسة فريق منتخب تشيلى والذى سيلتقى به الفراعنة فى مباراة الافتتاح الأربعاء المقبل لكى تكون نقطة انطلاق قوية فى البطولة، لافتا إلى أن المنافس من الفرق القوية والقادرة على تحقيق المفاجئات ويكفى أنه وصل لنهائى بطولة أمريكا اللاتينية على حساب فريق قوى مثل البرازيل.

منتخب البرازيل يلعب فى المجموعة الثانية التى تضم منتخبات إسبانيا وتونس وبولندا، ومن المقرر أن يصل القاهرة الأربعاء المقبل بعد إبلاغ اللجنة المنظمة بتعديل موعد وصوله، بينما يتواجد منتخبنا ضمن المجموعة السابعة إلى جانب كلٍ من منتخب السويد وتشيلى والتشيك.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، إقامة مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءً بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة استاد القاهرة الدولى، ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى، ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير، وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة، وتضع اللجنة المنظمة للبطولة الرتوش الأخيرة لحفل الافتتاح المقرر أن يحييه النجم تامر حسنى بأغنية للبطولة.