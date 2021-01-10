شكرا لقرائتكم خبر عن أندية أوروبا تتنافس على خليفة محمد صلاح فى المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح يوسف حسن، نجم هجوم المقاولون الصاعد، أو "خليفة محمد صلاح"، كما يلقبه مسئولو المقاولون، هدفاً للأندية الأوروبية وخاصة أندية البرتغال، التى دخلت فى صراع على ضم موهبة الجبل الأخضر، متأملين فى أن يكون اللاعب خير خلف للنجم المصرى محمد صلاح، والذى بدأ مسيرته من الجبل الأخضر أيضاً ليحترف بين صفوف بازل السويسرى، قبل أن يستقر حالياً بين صفوف ليفربول ويصبح واحداً من أفضل لاعبى العالم.

وأرسل نادى بنفيكا البرتغالى، عرضاً إلى المقاولون العرب، بطلب معايشة لمدة أسبوعين ليوسف حسن هداف فريق 2003 الذى تم تصعيده مؤخراً إلى الفريق الأول، بنية البيع النهائى فى حالة لاقى اللاعب قبولاً فنياً، وذلك بعد أيام قليلة من قبول المقاولون لعرض المعايشة الذى تقدم به نادى لشبونة البرتغالى.

عرضا بنفيكا ولشبونة جاءا بعد عرض أخر، رحب به المقاولون فى وقت سابق بسفر يوسف حسن إلى بلجيكا لخوض فترة معايشة مع أحد اندية الدورى الممتاز.

كما سبق وتقدم نادى العين الإماراتي بعرض للحصول على خدمات يوسف حسن، إلا أن المفاوضات لم تكتمل.

تهافت الأندية على ضم اللاعب جعل المقاولون يحصن موهبته بتمديد عقد يوسف حسن مهاجم 2003 لمدة ثلاث مواسم مقبلة، بالإضافة إلى الموسم المتبقى فى عقده لتضمن استمراره بالنادى لمدة 4 مواسم مقبلة، وذلك فى ظل اهتمام الأندية الثلاثة الكبار باللاعب وتضمن عقد اللاعب وجود شرط جزائى بقيمة 40 مليون جنيه داخل مصر، حيث تسعى إدارة المقاولون لتسويق اللاعب الشاب خارج مصر فى الفترة المقبلة ليكون خليفة محمد صلاح نجم الفراعنة وابن قلعة ذئاب الجبل.

ورفض نادى المقاولون العرب بيع يوسف حسن لأى نادٍ داخل مصر بعرض أقل من 100 مليون جنيه، وقال المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على الكرة فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن الأولوية ستكون بيع اللاعب لنادٍ أوروبى لخوض تجربة الاحتراف، ولكن داخل مصر فسيبدأ سعره من 100 مليون، خاصة فى ظل المهارات الفنية التى يمتلكها اللاعب حتى إنه يلقب بخليفة نجم الفراعنة محمد صلاح، واحتياج الفرق فى الوقت الحالى للاعب.

وكان يوسف حسن لاعب المقاولون قد جذب أنظار عدد من أندية الدورى الممتاز على رأسهم الأهلى وبيراميدز والزمالك بعد تألق اللاعب مع الناشئين وتصعيده إلى الفريق الأول خلال الفترة الماضية.