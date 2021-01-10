شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض زيادة العرض المالي لتجديد عقد فرجاني ساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض مسئولو نادي الزمالك، أي ضغوط لزيادة المقابل المادي المعروض على التونسي فرجاني ساسي، لتجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالي، بعدما شهدت الفترة الماضية شد وجذب بين مسئولي القلعة البيضاء واللاعب ووكيل أعماله بخصوص بنود التعاقد.

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك، عن أن النادي قدم عرض جيد لفرجاني ساسي لتوقيع العقود الجديدة، تزيد قيمته المالية عن 2 مليون يورو سنويا، وهو العرض السابق والأخير، والكرة الآن أصبحت في ملعب اللاعب، مشددا على عدم زيادة قيمة العرض المقدم للاعب التونسي، خاصة أن المبلغ المعروض عليه مناسب جدا لإمكانياته وقدراته والنادي قام بتقديره بالشكل المطلوب.

وأضاف المصدر، أن فرجاني ساسي مصيره أصبح في يده، موضحا أن الزمالك متمسك باستمرار اللاعب لكن بالصورة المناسبة دون التسبب في أزمات أخري، وتم تقديره بشكل مناسب من الناحية المادية، بخلاف حل أزمة مستحقاته المتأخرة، وبالتالي ليس هناك أزمات لديه في الوقت الحالي، ومساءلة توقيعه على العقود الجديد أمر يخصه وحده.

فرجاني ساسي يعود للقاهرة

وعاد فرجاني ساسي إلى القاهرة منذ ساعات بعد قضاء أجازة سريعة في تونس بناءا على رغبته، وأصبحت مهمة الزمالك في تجديد عقده أسهل بشكل كبير، خاصة أن العقبة الكبرى كانت امتلاك لاعب المنتخب التونسي عرضا مغريا من الدحيل القطري لكن الأخير تراجع عن الصفقة وتعاقد بالفعل مع لاعب بديل له هو الإيرانى على كريمى ليغلق ملف التفاوض مع ساسى.