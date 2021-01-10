شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عبد الله جمعة "ملك الحتة الشمال" فى الزمالك يحتفل بعيد ميلاده الـ25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل عبد الله جمعة، ظهير أيسر نادي الزمالك ومنتخب مصر، اليوم الأحد بعيد ميلاده الـ25، حيث ولد لاعب القلعة البيضاء في 10 يناير عام 1996 بسيناء، فى أسرة كروية، حيث لعب شقيقه الأكبر صالح جمعة للأهلى قبل أن ينتقل حالياً لنادى سيراميكا، فيما التحق شقيقه الأصغر عبد الرحمن جمعة بقطاع الناشئين بالزمالك مؤخراً اقتداءً بشقيقه عبد الله، الذى تألق مع الفريق الأبيض ليفرض نفسه على التواجد مع منتخب الفراعنة.

عبد الله جمعة بدأ مسيرته الكروية فى نادى إنبي، ليسير على خطى شقيقه الأكبر صالح، ومن خلال الفريق البترولي خاض عبد الله تجربة احترافية قصيرة بالدوري الألمانى، إلا أنه لم يتحمل مشاق الغربة ليعود سريعاً إلى الدورى المصرى عبر بوابات إنبى مجدداً، ثم ينتقل إلى النادى المصرى، وبعد تألق كبير تعاقد الزمالك مع ظهير أيسر الفريق البورسعيدى السابق.

وتوج عبد الله جمعة مع الزمالك بخمسة بطولات هى كأس مصر في مرتين ومرة للسوبر المصري والإفريقي والكونفدرالية ، وخاض الظهير الأيسر مع الزمالك 98 مباراة سجل فيهم هدفين وصنع 11.

عبد الله جمعة تعرض للإصابة بفيروس كورونا مرتين قبل أن يتعافى الأولى كانت قبل مباراة الزمالك والأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية، ليغيب عن نهائى القرن، والذى فاز فيه الأهلى بهدفين مقابل هدف ليتوج باللقب، قبل أن يعلن اللاعب شفاءه قبل أيام من الفيروس ويشارك مع فريقه بالتدريبات ليعود ويعلن تجدد إصابته مرة أخرى ثم يعلن تعافيه مؤخراً وعودته للفارس الأبيض.

في سياق مختلف، كذّب عبد الله جمعة، فاروق جعفر رئيس اللجنة الفنية بالقلعة البيضاء، بشأن المعلومات التي صرح بها حول مفاوضات اللاعب لتجديد تعاقده مع الزمالك.

وقال جعفر في سهرة تلفزيونية إن عبد الله جمعه طلب أضعاف راتبه الحالي لتجديد عقده ، وعبر حسابه على "إنستجرام" نشر عبد الله جمعه تصريحات فاروق جعفر مُعلقاً :"أولاً الكلام ده محصلش، والكلام ده كذب، وأنا مقعدتش مع حضرتك عشان تقول كلام محصلش".

ولم يُعلق فاروق جعفر على تكذيب عبد الله جمعة، بينما اكتفى اللاعب بتعليقه عبر "إنستجرام"، نافياً كل ما تردد على لسان مسئول ناديه قبل ساعات.