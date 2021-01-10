شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف عن ترشيح مصطفى مراد فهمى ومحمود طاهر لرئاسة اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن أن الثنائى مصطفى مراد فهمى ومحمود طاهر يعتزمان خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "اتحاد الكرة منذ فترة أعلن أنه فى الأسبوع الأول من يناير سيتم فتح باب الترشح للانتخابات وتشكيل رابطة الأندية المحترفة، ووصلنا ليوم 10 ولم يحدث جديد".

ويضيف شوبير: "ظهرت فى الكواليس شخصتين مرشحتان لخوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة على منصب الرئيس وهم مصطفى مراد فهمى ومحمود طاهر، والثنائى يملك تاريخ رائع لا غبار عليه".

وأكمل شوبير: "مصطفى مراد فهمى يملك تاريخ رائع فى الكرة المصرية والاتحاد الأفريقى، ومحمود طاهر رغم أنى كنت ضده فى انتخابات الأهلى الأخيرة إلا أنه شخص كفء، ولم أعارضه لشىء سوى لقناعتى بحتمية وجود محمود الخطيب فى الأهلى، وطاهر يعلم ذلك ولم يحزن لأنى كنت واضح من البداية وأعلنت موقفى ودعمى للخطيب".

وأردف شوبير: "أتمنى مع الأول من فبراير أن أرى واحد منهم رئيساً لاتحاد الكرة، وللعلم الثنائى لن يخوض الانتخابات ضد بعض لأنهم أصدقاء كما أنهم ليس لديهم الرغبة الشديدة لخوض الانتخابات".

وعن الزمالك قال شوبير: "شوفنا أجمل مباراة للزمالك فى الدوري أمام الطلائع، استمتعنا بكورة حلوة وأداء رائع، وانضباط داخل وخارج الملعب، الغريب أن الأهلاوية مبسوطين بتألق الزمالك".