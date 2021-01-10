الامارات | بالفيديو.. جمهور مسافي يشجع فريقه من سفوح الجبل

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. جمهور مسافي يشجع فريقه من سفوح الجبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصد حساب نادي مسافي على مواقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، صورة لجمهور نادي مسافي وهو يشجع فريقه في المباراة التي فاز بها العروبة على مسافي بهدف مقابل لاشيء الأول من أمس ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى من مسافة بعيدة واقفا على سفح الجبال المحيطة في ملعب مسافي معوضا غيابه عن المدرجات بسبب جائحة فيروس "كوفيدا 19".

واستحق نادي مسافي دعم جمهوره بكافة الوسائل حيث يقدم موسما استثنائيا من خلال النتائج الإيجابية والأداء قادته لان يحتل مركز الوصيف بعد نهاية الجولة السابعة بينما يحتل المركز الرابع في ترتيب فرق الدوري برصيد 12 نقطة في الوقت الحاضر.

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