رسميًا.. الزمالك يوافق على بيع مصطفى محمد لصفوف سانت إيتان الفرنسي

الشارقة - اميمة ياسر - أكد عصام سالم المتحدث الإعلامى لنادى الزمالك، أن ناديه بصدد إعلان الموافقة على إحتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق فى صفوف سانت إيتان الفرنسي خلال ساعات.

وقال عصام سالم فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "خلال ساعات سوف يعلن الزمالك موافقته على إحتراف مصطفى محمد فى صفوف سانت ايتان الفرنسى، كل الطرق تؤدى لذلك".

وتابع عصام سالم: "مصطفى محمد مصمم على الاحتراف والزمالك ينتظر رتوش بسيطة من الفريق الفرنسى من أجل إنهاء الصفقة بشكل رسمى وإعلان القرار".

وعن المفاوضات مع ثنائى المقاولون العرب محمد مجلى وسيف الدين الجزيرى قال عصام سالم: "مسئولو المقاولون نفوا الصفقة، بينما فى الزمالك سوف نسعى لإبرام صفقات لدعم الفريق قبل إنطلاق دور المجموعات بدوري الابطال الافريقى ، وتبدو كل الامور مطروحة حتى 31 يناير الجارى ، الزمالك عازم على مصالحة جماهيره بعد خسارة 4 بطولات سواء الدوري ودوري الابطال وكأس مصر وكذلك مونديال الأندية وكأس السوبر بالتبعية بعد خسارة الكأس ودوري الابطال".

وقرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو خوض اللاعبين مرانهم اليوم الأحد بملعب النادي استعداد لمواجهة المصري في الجولة السابعة للدوري الممتاز والمقررة إقامتها مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وحقق فريق الزمالك فوزا هاما وغاليا علي فريق طلائع الجيش بثلاثة اهداف مقابل لاشىء فى المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، واتسمت المباراة بالمسات الفنية والمزاج العالى للاعبى الزمالك، حيث أحرز الأول للأبيض يوسف أوباما من ضربة رأس متقنة، والهدف الثانى سجله إمام عاشور من تسديدة صاروخية، ثم سجل الهدف الثالث أيضًا