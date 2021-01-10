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سانت إيتيان لمصراوي: عرضنا لضم مصطفى محمد يختلف عن جالاتاسراي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

أكد مصدر في سانت إيتيان الفرنسي أن عرض النادي لضم مصطفى محمد مهاجم الزمالك يختلف عن جالاتاسراي التركي، مشيرًا إلى أنه لا يثق في قدرات اللاعب بنسبة 100%.

وقال المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات لمصراوي: "نعلم أن مدرب جالاتاسراي لديه رغبة في ضم مصطفى محمد، لكن المشكلة أنهم يريدونه على سبيل الإعارة مع خيار الشراء وليس بصفة نهائية مثلنا".

وأضاف: "رغبة جالاتاسراي في استعارة مصطفى محمد مع خيار الشراء تعني أنهم لا يثقون في اللاعب بنسبة 100%، كما أن النادي لا يدفع رواتب اللاعبين منذ شهرين".

وأتم المصدر قائلا: "مصطفى محمد لا يريد اللعب في الدوري التركي".

يُذكر أن فاتح تريم، المدير الفني لجالاتاسراي، أعلن أمس السبت رغبته في التعاقد مع مصطفى محمد قائلا: "قد قلت بوضوح أنني أريد محمد، دعني أدقق هذا الأمر، أنا أتحدث عن مصطفى محمد الذي يلعب في مصر".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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