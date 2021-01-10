متحدث الزمالك: باتشيكو ينحاز للاعب واحد.. والروح عادت لساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، إن جيمي باتشيكو مدرب الفريق الأول ينحاز دائمًا للاعب المجتهد والمنضبط، مضيفًا أن الروح عادت لفرجاني ساسي وسيكمل مشوراه مع الزمالك.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال سالم: "جيمي باتشيكو (مدرب الزمالك) ينحاز للاعب المنضبط والمجتهد، بالتأكيد غياب فرجاني ساسي ومصطفى محمد يؤثر على أي فريق، لكن كما شاهد الجميع هناك لاعبين مميزين وعلى مستوى عالٍ من الجودة".

وتابع: "إمام عاشور يسير بخطى مميزة، هو لاعب جيد وبمواصفات مميزة، كما بدأ يكتسب ثقة جماهير النادي".

وعن موقف ساسي قال سالم: " نبيل عبدالفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي عقد جلسة معه واستشعر خلالها بعودة الروح إليه، ورغبته في مواصلة مشواره مع الزمالك خاصة بعدما حسم الدحيل القطري قائمته المشاركة بكأس العالم للأندية".

وعما تردد عن مفاوضات الزمالك مع سيف الدين الجزيري والمجلي ثنائي المقاولون العرب، أجاب: "لا يوجد عرض رسمي حتى الآن، لكن بالتأكيد الفترة المقبلة ستشهد تعزيز الفريق في بعض المراكز التي تحتاج لدعم قبل نهاية فترة الانتقالات".

وبسؤاله عن زيارة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للنادي، قال: "الزيارة لم تكن للزمالك فقط، بل توجه أيضًا لناديي الترسانة والأهلي، الوزير يرغب في الاطمئنان على اتباع كافة الاجراءات الاحترازية بالأندية، وكانت فرصة أيضًا لمناقشة بعض الملفات مع إدارة النادي والاطمئنان على سير العمل بشكل جيد".