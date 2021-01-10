متحدث الزمالك: كل الطرق تؤدي للموافقة على احتراف مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، إن الساعات القليلة المقبلة، ستشهد اتخاذ قرار نهائي بشأن احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض بين صفوف فريق سانت إيتيان الفرنسي.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال سالم: "خلال ساعات سيتم حسم موقف مصطفى محمد من الاحتراف".

وأضاف: "كل الطرق تؤدي إلى الموافقة على احتراف اللاعب بين صفوف النادي الفرنسي".

جدير بالذكر أن الأسابيع الماضية، شهدت تقديم النادي الفرنسي عرضًا للاعب الزمالك للانضمام بين صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، كما تواجد وفدًا من النادي الفرنسي بالقاهرة لإتمام الصفقة.