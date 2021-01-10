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بالمواعيد والقنوات.. صدام روما والانتر الأبرز بالأحد الكروي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

مباراة مثيرة اليوم الأحد في مسابقة الموسم الحالي بين روما وإنتر ضمن الجولة السابعة عشر للبطولة.

ويرصد الخليج 365 لزواره الكرام بالمواعيد والقنوات ابرز مباريات الأحد.

بلد الوليد وفالنسيا الساعة 10.00 (بي إن سبورتس 3).

الدوري الإيطالي

روما وإنتر ميلان الساعة 1.00 ظهرا (بي إن سبورتس 1).

أودينيزي ونابولي الساعة 4.00 عصرا (بي إن سبورتس 1).

بارما ولاتسيو الساعة 4.00 عصرا (بي إن سبورتس 1).

يوفنتوس وساسولو الساعة 9.45 مساء (بي إن سبورتس 1).

كأس الإتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي وبيرمنجهام الساعة 3.30 عصرا (بي إن سبورتس 2).

وموركامب الساعة 3.30 عصرا (بي إن سبورتس 5).

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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