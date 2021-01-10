شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتراجع عن ضم حارس مرمى فى الانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع مسئولو النادي الأهلي عن ضم حارس مرمى خلال موسم الانتقالات الشتوية، مكتفيا بالثلاثي الموجود حاليا "محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير"، المقيدين فى القائمة الحمراء، وامتثلت الإدارة الحمراء لرغبة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، والذى رفض التعاقد مع حراس مرمى جدد.

وكان هناك أكثر من حارس مرمى مرشح لتدعيم الأهلي، مثل أحمد الشناوي والمهدي سليمان حارسا مرمى بيراميدز، ومحمود جاد حارس مرمى إنبي ومحمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، قبل أن يتم إغلاق الملف بعد استطلاع رأي موسيماني، وتأكيده على عدم وجود جدوى لضم حارس مرمى جديد، لاسيما مع حالة الاستقرار التي ينعم بها الثلاثي الحالي.

على جانب آخر، خاض محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، تدريبات بدنية خفيفة صباح أمس، في إطار البرنامج الاستشفائي الموضوع للاعبين عقب خوض مباراة سيراميكا كليوباترا أمس، في الوقت الذي قاد فيه يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق، تدريبات قوية لثلاثي الفريق؛ علي لطفي ومصطفى شوبير، وحمزة علاء.