شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة فيروس كورونا لبعثة الإسماعيلى بالكامل قبل مواجهة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت نتائج عينة المسحة الطبية التى خضع لها لاعبى الفريق الأول للإسماعيلى إلى جانب باقى أفراد البعثة، حيث أظهرت النتائج سلبية الجميع قبل مواجهة الغد أمام الرجاء فى إياب دور نصف النهائى من كأس محمد السادس للاندية، حيث أجرى الاتحاد العربى مسحة طبية للفريقين للاطمئنان على الوضع الصحى للفريقين.

فى سياق آخر، جاءت نتيجة ثلاث مسحات إيجابية لفريق الرجاء على رأسها المدير الفنى جمال سلامى للفريق ومساعده والمهاجم مالانجو.

وأسند الاتحاد العربى لكرة القدم، إدارة مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى تحكيميًا للعراقى مهند قاسم ويساعده مواطنه واثق مدلل والأردني أحمد الرويلي، بجانب الأردني أحمد يعقوب حكمًا رابعًا.

ويحل الدراويش ضيفًا على نادى الرجاء المغربى مساء الإثنين المقبل، على ملعب مراكش الكبير فى إطار إياب نصف نهائى البطولة العربية، ويحتاج الدراويش لتحقيق أى نتيجة إيجابية لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

*تعد هذه المباراة هى الثانية للدولى العراقى الذى يكون طرفها الإسماعيلى، حيث سبق وأدار مباراته ضد الكويت الكويتى فى إياب دور الـ 32 ضمن منافسات نفس البطولة موسم 2018 / 2019 التى انتهت بهدفين نظيفين للمنافس قبل أن يصعد الدراويش بضربات الترجيح لأنه فاز بنفس النتيجة فى لقاء الذهاب.

* مهند القاسم من مواليد 12 يونيو 1980 بدأ التحكيم في مصر عام 2005 سبق له إدارة أكثر العديد من المباريات المهمة خلال المسابقات المحلية بالعراق.