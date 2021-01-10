شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. قذيفة مؤمن زكريا تمنح الأهلى التقدم أمام الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مشاركة الأهلي في نسخة 2017 من بطولة دوري أبطال إفريقيا تأهل الفريق الأحمر لملاقاة الوداد البيضاوي في نهائي البطولة، وكان القرار أن يلعب الأهلي مباراة الذهاب على أرضه ومباراة العودة خارج أرضه بالدار البيضاء.

واستعد الأهلي جيدا لمباراة الذهاب ونجح في الضغط على الخصم ونجح من ترجمة الضغط إلى هدف مبكر عن طريق مؤمن زكريا من قذيفة صاروخة سكنت شباك وداد الأمة، ورفعت من حظوظ الأهلي في حصد اللقب التاسع في رصيده.

ولكن الحظ لم يمهل الأهلي في تسجيل أهداف أخرى، قبل أن يستقبل هدفا مباغتا من أشرف بن شرقي لاعب الوداد السابق والزمالك الحالي، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1 وتأجل الحلم لحين معرفة نتيجة الإياب بالدار البيضاء.

ورغم تقديم الأهلي أداء قوي في المغرب بموقعة الإياب، ورغم أنه كان قريبا من التسجيل خارج الأرض، إلا انه لم ينجح في ذلك واستقبلت شباكه هدفا آخر عن طريق نفس اللاعب الذي هز شباكه في موقعة الذهابن ليفشل الأهلي في حصد اللقب وتأجل حلم التاسعة حتى النسخة 2020 التي حسمها بعد فوزه على الزمالك.