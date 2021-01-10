شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدرس مبادلة مجلى بلاعبين من رديف الزمالك بالإضافة للمقابل المادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو المقاولون العرب عرض عدة مطالب على نادى الزمالك مقابل الموافقة على انتقال محمد مجلى لاعب وسط ذئاب الجبل إلى القلعة البيضاء، ويمنى مسئولو المقاولون أنفسهم بعرض مادى من الإدارة البيضاء، مناسب لإمكانيات اللاعب بحيث يضمن الاستفادة المادية للنادى خاصة وأن مجلى من العناصر الأساسية فى تشكيل عماد النحاس مدرب الفريق.

كما يرغب مسئولو المقاولون فى الحصول على خدمات لاعبين من الزمالك بالإضافة إلى المبلغ المادى الذى سيتم الاتفاق عليه مقابل انتقال محمد مجلى.

ويعتبر محمد مجلى من الصفقات التى أبرمها نادى المقاولون العرب وقت تولى علاء نبيل القيادة الفنية لذئاب الجبل قبل رحيله وتولى عماد النحاس تدريب الذئاب، ففى يونيو 2018 أعلن المقاولون التعاقد مع اللاعب محمد مجلى قادما من بني سويف خلال الانتقالات الصيفية، وحصل نادي المقاولون العرب على توقيع اللاعب بعد إعطاء علاء نبيل الضوء الأخضر، وما كان سببا رئيسيا لضم مجلي الاستغناء الخاص به من نادي بني سويف.

قصة انتقال مجلى إلى المقاولون العرب جاءت بشكل طريف، حيث كان اللاعب قريباً من الانضمام إلى الأهلى بعد قيام أحد أصدقائه بعرض أسطوانة لملخص لبعض مبارياته مع بنى سويف على علاء ميهوب نجم الأهلى السابق، والذى تحدث مع حسام البدرى المدير الفنى للنادى الأهلى حينها وكانت المفاوضات ستبدأ فى هذا التوقيت لكن تغير الأمر لخروج النادى الأهلى من البطولة الأفريقية ورحيل حسام البدرى عن القلعة الحمراء.

علاء ميهوب لم يتخلى عن موهبة مجلى وقام بعرض اللاعب على علاء نبيل المدير الفنى للمقاولون آنذاك، ليتحدث مع مجلى وبعدها أنهى مسئولو المقاولون الاتفاق مع نادى بنى سويف على الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب وإتمام الصفقة مقابل حصول بنى سويف على مبلغ مليون ونصف بجانب الحصول على نسبة 20% من إعادة بيع لأى فريق آخر.