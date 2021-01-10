شكرا لقرائتكم خبر عن 76% من القراء يتوقعون استمرار الأهلي على قمة الدوري بعد تصدر المسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع 76 % من قراء الخليج 365، المشاركين في استطلاع بشأن اشتعال المنافسة على مسابقة الدوري العام لكرة القدم، استمرار الأهلي في الصدارة بعد الوصول لها، متخطيًا عقبة فريق سيراميكا، بينما توقع 24 % من المشاركين عدم قدرة الأهلي على الحفاظ على وجوده في الصدارة

وأجرى الخليج 365 استطلاعا لقرائه، سألهم فيه عن توقعاتهم بشأن اشتعال المنافسة على الدوري، ومدى قدرة الأهلى على التواجد والاستمرار في صدارة جدول المسابقة، وجاءت النتيجة توقع 76% قدرة الأهلي على التصدر، غير أن 24 % من القراء الذين شاركوا توقعوا العكس.

وحقق الأهلي فوزًا غالياً على فريق سيراميكا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأول الجمعة، بينما سحق الزمالك طلائع الجيش بثلاثة أهداف نظيفة أمس السبت، ليشتعل التنافس على بطولة الدوري العام، في ظل الأداء المميز الذي يقدمه الزمالك منذ بدء المسابقة، وعدم الوقوع في فخ فقد النقاط السهلة، وهي المشكلة التي كان يعاني منها الأبيض في المباريات الأولى من المسابقات الماضية.