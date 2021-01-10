وزير الرياضة: مصر جاهزة لاستضافة أولمبياد 2032



الشارقة - اميمة ياسر - أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مصر جاهزة لاستضافة أولمبياد 2032.

وقال "صبحي" خلال لقائه ببرنامج على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": إننا نمتلك مدينة أولمبية في العاصمة الإدارية، ومدينة رياضية، واستاد القاهرة، نتقدم بهم لاستضافة الأولمبياد.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن مصر تملك 12 استادًا مصنفين من الدول الأكثر تأثيرا طبقا لإحصاءات ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ونحتل الأول على إفريقيا.

وشدد على أن مصر قادرة على تنظيم كأس العالم لكرة القدم، في أكثر من مدينة مثل القاهرة، والإسماعيلية والإسكندرية وبورسعيد، كاشفا عن أن أكبر مدينة رياضية بالعاصمة الإدارية مقامة على مساحة 92.5 فدان.