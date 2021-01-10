نادر شوقي: سيد زيزو يمتلك عرضا بـ 2.5 مليون يورو والزمالك يرفض بيعه

الشارقة - اميمة ياسر - كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين، عن قيمة العقد الذي تقدم لنادي الزمالك لضم اللاعب أحمد سيد زيزو من أحد الأندية الإماراتية.

وقال "شوقي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر فضائية "اون تايم سبورت" أن أحد الأندية الإماراتية تقدم لضم زيزو بعرض قيمته 2.5 مليون يورو.

وتابع:" الزمالك يرفض التفريط في أي لاعب من لاعبيه خلال الفترة الحالية، وأنا أرى أن هذا الأمر سيئ للغاية.

وأشار الى أنه، تمت مهاجمته كثيرًا من جمهور النادي الأهلي خلال فترة انتقال رمضان صبحي وآخرين، وقيل إنه فكك الفريق.