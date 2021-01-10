العيار فلت ومبقاش في الملعب اللي بيدير.. رضا عبد العال يعلق على أزمة عبد الله جمعة مع فاروق جعفر

الشارقة - اميمة ياسر - علق رضا عبد العال، على رد عبدالله جمعة، لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، على تصريحات فاروق جعفر، عضو اللجنة الفنية بالقعلة البيضاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وقال "عبد العال" خلال تصريحات تليفزيونية، ببرنامج "البريمو"، المذاع عبرفضائية "ten"إن العيار فلت داخل نادي الزمالك، ولا يوجد أحد يحاسب أي مخطئ من اللاعبين.

وتابع: يجب أن يكون هناك ربط وحزم داخل الفريق، موضحا أن عبدالله جمعة أخطأ عنده رده علي فاروق جعفر علي تويتر.

واختتم "عبد العال" حديثه قائلا: حاليا لايوجد الشخص الكبير داخل الزمالك، اللي بيعاقب كل مخطئ، أو بيجمع اللاعبين.

كان عبدالله جمعة كذب فاروق جعفر بشأن المعلومات التي صرح بها حول مفاوضات اللاعب لتجديد تعاقده مع الزمالك، وصرح جعفر بأن عبدالله جمعة طلب أضعاف راتبه الحالي لتجديد عقده.