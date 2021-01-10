شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع اليوم بأندية القسم الثانى لمناقشة إنشاء الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتمع اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، اليوم الأحد، مع الأندية المشاركة بدوري القسم الثاني، بمقر الجبلاية، وذلك لمناقشة بعض الملفات المهمة، ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع مناقشة مشكلات دوري القسم الثاني، ووضع حلول لها، ومناقشة البدء في تكوين رابطة أندية القسم الثاني، حيث سيتم إرسال مندوب واحد فقط سواء رئيس النادي أو أحد أعضاء مجلس الإدارة فقط، نظراً للظروف المحيطة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وحدد الاتحاد المصرى لكرة القدم، يوم 12 يناير الجارى موعدا لإنطلاق مباريات الأدوار التأهيلية لبطولة كأس مصر موسم 2021 -2020 ، بعدما تم سحب القرعة بحضور الأندية التى يحق لها المشاركة فى المسابقة .

من ناحية أخرى، عقد مسؤولو الشركة المنفذة لتقنية الفيديو فى الدورى المصرية جلسة مع اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، عقب الأزمة التى نشبت مؤخرا وتردد أنباء داخل الجبلاية عن وجود تفكير فى الغاء تقنية الفيديو بسبب بعض المشكلات الفنية، كما طالبت الشركة المنفذة بمستحقاتها المتأخرة.

ومنحت الشركة المنفذة لتقنية الفيديو في الدورى المصرى، اتحاد الكرة مهلة حتي أول فبراير المقبل لسداد المستحقات المتأخرة وقدرها 150 ألف يورو عن الموسم الماضي والحالى حيث لم يسدد اتحاد الكرة مستحقات الشركة منذ فترة طويلة.

وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورؤساء ومندوبي أندية الدوري الممتاز على ضرورة الاستمرار في الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد مع انهاء أي أمور اجرائية أو قانونية أو مالية متعلقة بالعلاقة بين الاتحاد والشركة المنفذة من خلال الجهات المعنية بما يضمن سلامة كل الاجراءات.

كما وافقت الأندية على استمرار العمل بالتقنية على الرغم من المشاكل الفنية التي تتعلق ببعض جوانب مساعدة الحكام في اتخاذ قراراتهم في المواقف المختلف عليها ، وتم اطلاع الأندية على هذه المشاكل.