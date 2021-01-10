شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعيد عمرو السولية لقائمة الأهلى أمام الإنتاج.. ومسحة طبية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى فريق الأهلى مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، قبل مباراته ضد الإنتاج الحربى بعد غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدورى المصرى الممتاز، باعتباره إجراء معتاد يخضع له اللاعبون والجهاز الفنى والإدارى قبل كل مباراة بـ48 ساعة، للتأكد من سلامة اللاعبين الطبية.

وهناك نية بالجهاز الفنى للأهلى لإعادة عمرو السولية لقائمة الفريق الأحمر التى ستواجه الإنتاج بعد استبعاده من مباراة سيراميكا الأخيرة لعدم الجاهزية الفنية بسبب طول فترة ابتعاده عن الملاعب منذ إصابته بفيروس كورونا قبل السفر إلى النيجر لمواجهة سونيديب فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وخاض عمرو السولية ومحمود وحيد لاعبا الأهلى جلسة فى «الجيم» والجرى المنفرد حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويخضع «السولية» لبرنامج تأهيلى مصغر؛ لتجهيزه المشاركة الجماعية فى التدريبات، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا وتحول نتيجة المسحة الطبية له من إيجابية إلى سلبية.

واشتكى وحيد من إصابة عضلية، ويقوم بتنفيذ برنامج تأهيلى للعودة إلى المشاركة الجماعية.