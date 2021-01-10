شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعلت الأندية المصرية فى البطولة العربية قبل مواجهة الإسماعيلى والرجاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الإسماعيلى ضيفًا على نادى الرجاء المغربى مساء غد، الاثنين، على ملعب مراكش الكبير فى إطار إياب نصف نهائى البطولة العربية، ويحتاج الدراويش لتحقيق أى نتيجة إيجابية لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، وشهدت البطولة العربية بمسماها القديم والحديث مشاركة العديد من الأندية المصرية مثل الإسماعيلى والزمالك والأهلي وانبي والاتحاد وغزل المحلة طلائع الجيش والترسانه والمصري والمقاولون العرب وحرس الحدود

لعبت الأندية المصرية 266 مباراة بالبطولة العربية وحققت الفوز فى 129 وتعادلت فى 74 لقاء وسجلت 399 هدفاً وتلقت شباكها 235.

وحال إحراز الإسماعيلي هدفا فى اللقاء المقبل سيكون الهدف رقم 400 للأندية المصرية خلال هذه البطولة.

ويعد الاسماعيلى أكثر الأندية المصرية مشاركة فى هذه البطولة، لعب الدراويش 65 مباراة فاز فى 34 وتعادل فى 18 وخسر 13 لقاء وسجل 102 هدف وتلقت شباكه 56 هدفاً .

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وأسند الاتحاد العربى لكرة القدم إدارة مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى تحكيميًا للعراقى مهند قاسم ويساعده مواطنه واثق مدلل والأردني أحمد الرويلي، بجانب الأردني أحمد يعقوب حكمًا رابعًا.