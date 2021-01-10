شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ريان يطلب الرحيل عن الأهلي فى انتقالات يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلي رغبته في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال الانتقالات الشتوية الجارية، والانتقال إلى أحد الأندية التي يضمن المشاركة فيها بشكل أساسي، خاصة بعد خروجه من الحسابات الفنية للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

ويرغب أحمد ياسر ريان، في الحفاظ على حظوظ تواجده في قائمة المنتخب الأولمبي النهائية التي ستشارك في أولمبياد طوكيو في أغسطس المقبل باليابان، خاصة أن بقاءه في الأهلي يهدد فرص لحاقه بقائمة المنتخب، وأن شوقي غريب، المدير الفني للفراعنة، يشترط مشاركة اللاعبين الأساسيين للمنتخب مع أنديتهم من أجل ضمهم لقائمة المونديال.

ولم يشارك ريان مع الأهلي سوى في مباراة وحيدة بشكل أساسي أمام سونيديب، بل النيجر وشارك لدقائق في بعض المباريات، وهو وقت غير كاف لتجهيز نفسه أو تقديم نفسه لجماهير الأهلي التي تثق في إمكانياته، وترى أنه يستحق الحصول على فرصة كاملة مع الفريق الأحمر.

وأبدى أكثر من ناد رغبة في التعاقد مع أحمد ياسر ريان، في مقدمتها سموحة والاتحاد السكندري.

وعاد ريان لصفوف الأهلي مطلع الموسم الحالي قادما من الجونة، بعد فترة إعارة شهدت تألقه بقميص الفريق الساحلي وانضمامه لصفوف المنتخب الأولمبي والمشاركة معه في كأس أمم إفريقيا الأخيرة تحت 23 سنة، وكان سببا في عودته للأهلي.