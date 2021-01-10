الإسباني ساينز يعود للانتصارات في رالي داكار السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاد الإسباني كارلوس ساينز حامل لقب نسخة العام الماضي من رالي داكار السعودية إلى الانتصارات من جديد، بعد أن حسم الصراع على المركز الأول في (فئة السيارات) لصالحه.

و تمكن السائق السعودي يزيد الراجحي من اقتناص المركز الثاني، فيما حل القطري ناصر العطية ثالثا، والفرنسي ستيفان بيتر هانسل رابعا، في المرحلة السادسة من رالي داكار السعودية 2021.

جاء ذلك في سباقات المرحلة التي انطلقت من القيصومة وانتهت في حائل، بمسافة تبلغ 688 كم، منها 347 كلم كمرحلة خاصة، والتي تسبق يوم الراحة الذي سيحظى به المتسابقون في مدينة حائل، أمس السبت، على أن يستأنف بالمرحلة السابعة التي تبدأ يوم الأحد من حائل، وتنتهي في سكاكا في مسافة تمتد إلى 737 كلم.

يواصل الفرنسي ستيفان بيترهانسل تصدره الترتيب العام للرالي، متقدما بفارق أقل من ست دقائق عن القطري ناصر العطية صاحب المركز الثاني، بينما يحل حامل لقب النسخة الماضية من الرالي، الإسباني ساينز، في المركز الثالث.

تصدر الإسباني خوان باريدا سباقات فئة الدراجات في مرحلة أمس الأول، متقدما بفارق 13 ثانية عن البوتسواني روس برانش، فيما جاء الأسترالي دانييل ساندرز ثالثا.

الأسترالي توبي برايس تصدر الترتيب العام في فئة الدراجات، رغم احتلاله المركز السابع في سباقات الجمعة، بينما تراجع الأرجنتيني كيفن بينافيديس إلى المركز الثاني، واحتل التشيلي خوسيه إغناسيو كورنيخو فلوريمو المركز الثالث.

أما في فئة (الدراجات الرباعية)، فقد أنهى الفرنسي ألكساندر جيرو المرحلة السادسة في المركز الأول، بفارق 34 ثانية عن التشيلي جيوفاني إنريكو صاحب المركز الثاني، فيما حل الأرجنتيني نيكولاس كافيلياسو ثالثا.

وعلى الرغم من تحقيقه المركز الثالث في المرحلة، لا يزال الأرجنتيني كافيلياسو متصدرا للترتيب العام في الفئة، ومن بعده الأرجنتيني مانويل أندوخار في المركز الثاني، والتشيلي جيرو في المركز الثالث.

وفي فئة الشاحنات، سيطرت الفرق الروسية على المراكز الثلاثة الأولى، حيث أنهى فريق آيرات مارديف المرحلة في المركز الأول، متقدما على فريق ديميتري سوتنيكوف، الذي احتل المركز الثاني، بينما جاء فريق المتسابق أنطون شيبالوف في المركز الثالث.

وواصل الثنائي سوتنيكوف وشيبالوف احتلال المركزين الأول والثاني على الترتيب في الجدول العام للفئة، فيما دخل مارديف إلى مراكز المقدمة باحتلاله المركز الثالث.

السائق الأمريكي الصاعد سيث كينتيرو واصل نتائجه المميزة وفاز بالمرحلة السادسة في فئة (المركبات الصحراوية الخفيفة)، متفوقا على القطري خليفة العطية الذي حل ثانيا لليوم الثاني على التوالي، فيما حل الإسباني جيرارد فارس غيل ثالثا.

ولا يزال البولندي آرون دومزالا يحتل صدارة الترتيب العام في الفئة، ويليه الأمريكيان أوستن جينز ومواطنه كينتيرو.