شكرا لقرائتكم خبر عاصفة ثلجية تؤجل مباراة أتلتيكو مدريد وبيلباو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجلت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم المباراة التي كانت مقررة في وقت لاحق أمس بين أتلتيكو مدريد وضيفه أتلتيك بيلباو في المرحلة الـ18 من الدوري.

وذكرت الرابطة عبر موقعها على الإنترنت، أن القرار اتخذ في ظل الوضع الاستثنائي الذي أسفرت عنه العاصفة الثلجية التي اجتاجت أجزاء كبيرة من شبه الجزيرة الإيبيرية، التي تقع مدينة مدريد في المنطقة الوسطى فيها وغطى الجليد مساحات كبيرة منها، مضيفة أن العاصفة تسببت في إغلاق مطار مدريد باراخاس أمس، واستحالة توفر ظروف اللعب المناسبة.

وأضافت أنه بعد التشاور مع كلا الناديين، قررت لجنة المسابقات تأجيل المباراة التي كانت مقررة أمس على ملعب «واندا ميتروبوليتانو».

وأوضحت الرابطة أن الموعد الجديد للمباراة سيتحدد خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جهة ثانية اكتسح فريق فياريال مضيفه سلتا فيجو 4 - 0 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أهداف فياريال جيرارد مورينو في الدقيقة الخامسة، ومويسيس جوميز في الدقيقة 14، ودانيال باريخو في الدقيقة 19، وفرناندو نينيو في الدقيقة 31.

ورفع فياريال رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد سلتا فيجو عند 23 نقطة في المركز الثامن.