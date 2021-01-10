ليفربول يقسو على «شباب» أستون فيلا برباعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهل فريق ليفربول الإنجليزي إلى الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما تغلب على أستون فيلا 1/4 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأول في الدور الثالث من المسابقة، والتي شهدت أيضا تأهل وولفرهامبتون بعد فوزه على كريستال بالاس 1/صفر.

وتقدم ليفربول بهدف سجله ساديو ماني في الدقيقة الرابعة، وتعادل أستون فيلا عن طريق لوي باري في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وفي الشوط الثاني، سجل ليفربول ثلاثة أهداف عن طريق جيورجينيو فاينالدوم وماني ومحمد صلاح في الدقائق 60 و63 و65.

ودفع أستون فيلا بفريق الشباب في هذه المباراة بعدما تفشى فيروس كورونا في صفوف الفريق الأول.

واضطر أستون فيلا لإغلاق ملعب التدريب الخميس معلنا أن عددا كبيرا من لاعبي الفريق الأول والإداريين أصيبوا بالعدوى.

وفرض فريق ليفربول سيطرته على مجريات اللقاء منذ بدايته وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات فريق أستون فيلا، الذي تراجع لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي ليفربول مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

ولم تمر أكثر من أربع دقائق فقط حتى كشر فريق ليفربول عن أنيابه الهجومية بتسجيل هدف التقدم عندما مرر كورتيس جونز كرة عرضية من الجانب الأيمن ارتقى إليها ساديو ماني وقابلها بضربة رأس متقنة إلى داخل المرمى.

وتوالت محاولات فريق ليفربول الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثان، في المقابل لم يكن هناك أي تواجد هجومي من جانب أستون فيلا لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وعلى عكس سير اللعب تماما سجل أستون فيلا هدف التعادل في الدقيقة 41 عندما لعبت تمريرة بينية من منتصف الملعب لتصل إلى لوي باري الذي انطلق بالكرة ودخل منطقة الجزاء ليصبح في مواجهة الحارس كاويمين كيلير قبل أن يسدد كرة أرضية إلى داخل المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف فريق ليفربول من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل ظل فريق أستون فيلا معتمدا على طريقته الدفاعية وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح الفرصة.

وجاءت الدقيقة 60 لتشهد تسجيل ليفربول للهدف الثاني عندما وصلت الكرة إلى فاينالدوم على حدود منطقة جزاء أستون فيلا ليسدد كرة أرضية قوية عانقت الشباك.

وفي الدقيقة 63 سجل ليفربول الهدف الثالث عندما مرر شاكيري كرة عرضية من الجانب الأيمن ارتقى إليها ماني وقابلها بضربة رأس إلى داخل المرمى.

وشهدت الدقيقة 65 تسجيل ليفربول الهدف الرابع عندما استلم محمد صلاح الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية قوية عانقت الشباك.