شكرا لقرائتكم خبر حامل اللقب يواجه طموح 3 منتخبات بمونديال اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف مصر النسخة الـ27 من مونديال كرة اليد خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الحالي.

ويستهل المنتخب الدنماركي حملة الدفاع عن لقبه في هذه النسخة من المونديال ضمن المجموعة الرابعة في الدور الأول للبطولة، والتي تضم معه منتخبي البحرين والأرجنتين إضافة إلى منتخب الكونغو الديمقراطية الذي يخوض فعاليات المونديال للمرة الأولى.

وقبل عامين فقط، استغل المنتخب الدنماركي استضافة بلاده للنسخة الماضية من المونديال بالتنظيم المشترك مع ألمانيا، وسجل الفريق اسمه في السجل الذهبي للبطولة بإحراز اللقب العالمي الأول له.

ولكن الفريق نفسه، وبالاعتماد على نفس مجموعة اللاعبين تقريبا، عانى سقوطا مدويا في بطولة أمم أوروبا مطلع عام 2020، وخرج صفر اليدين من الدور الأول للبطولة.

وستكون الفرصة سانحة أمام الفريق في رحلة (اكتشاف الحقيقة) خلال مونديال 2021 بمصر.

الدنمارك في المجموعة الرابعة:

لن تكون مسيرة الفريق في هذه المجموعة سهلة على الإطلاق في ظل طموحات المنتخب البحريني من ناحية ورغبة المنتخب الأرجنتيني في إثبات الوجود، إضافة للمفاجأة التي يحلم بها منتخب الكونغو الديمقراطية أحد الوجوه الثلاثة الجديدة على المونديال في هذه النسخة.

أكد الاتحاد الدولي لكرة اليد أن المنتخب الدنماركي لم يسبق له أن خسر أي مباراة أمام الأرجنتين أو البحرين، كما أنه سيلتقي المنتخب الكونغولي للمرة الأولى، ما يجعل الفوز الأول حلما لكل من المنافسين الثلاثة للفريق الدنماركي في هذه المجموعة.

ورغم التغيير الذي طرأ على القيادة الفنية للمنتخب البحريني قبل أسابيع قليلة بتولي المدرب الأيسلندي يوهان هولدر مسؤولية الفريق بدلا من الألماني مايكل روث، يخوض الفريق البطولة المرتقبة في مصر بطموحات كبيرة خاصة وأنه تعرض لموقف مشابه في النسخة الماضية عام 2019.

افتقد المنتخب البحريني في مونديال 2019 جهود مديره الفني الأسبق الأيسلندي جودموندور جودموندسون، الذي قاد الفريق للتأهل إلى البطولة، لكنه عاد بعدها لتدريب منتخب بلاده مجددا، ورغم هذا، احتل المركز العشرين في المونديال الماضي ليكون أفضل مركز له في ثلاث مشاركات سابقة له بالبطولة العالمية.

يسعى الفريق البحريني وكذلك نظيره الأرجنتيني لتقديم نسخة أفضل من مشاركاتهما السابقة، فيما سيكون السلاح الرئيسي للمنتخب الكونغولي هو المفاجأة خاصة وأنه حجز المركز السابع في البطولة الأفريقية 2020 بتونس وهو آخر المراكز المؤهلة لمونديال 2021.