ميدان فروسية الجبيل ينظم خامس سباقاته

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم ميدان فروسية الجبيل أمس خامس سباقاته للموسم الحالي 1442هـ بدعم من نادي سباقات الخيل، وذلك على مضمار الميدان بمدينة الجبيل الصناعية.

وتكوّن السباق من خمسة أشواط، مسافة كل شوط 1200 م.

وجاءت نتائجه كما يلي: الشوط الأول المخصص حصن وأفراس لم تربح وربحت من 1 إلى 3 بمسافة 1200م، فاز بالمركز الأول الحصان (ولد الجنادرية) لإسطبل فاخر شرف المير، وفي الشوط الثاني المخصص أفراس مفتوح سنتين ومسافة 1200م، فاز بالمركز الأول الفرس (والفة) لإسطبل أبناء عبدالمحسن القحطاني، فيما جاءت نتائج الشوط الثالث مفتوح حصن وأفراس عمر سنتين ومسافة 1200 م، فاز بالمركز الأول الفرس (انتهاب) لإسطبل ناصر سعيد المطيري، أما الشوط الرابع مفتوح حصن وأفراس 3 سنوات فأكثر بمسافة 1200م، فاز بالمركز الأول الجواد (إسلام) لإسطبل عبدالمحسن هجول.

وفي الشوط الخامس المخصص حصن وأفراس مفتوح 3 سنوات ومسافة 1200م حقق الحصان (دعائي) لإسطبل أبناء عبدالمحسن القحطاني المركز الأول، وفاز بكأس دعم نادي سباقات الخيل.