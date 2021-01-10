الشباب يستعيد سوموديكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسابق نادي الشباب الزمن للتعاقد مع مدرب لقيادة الفريق بعد إقالة مدربه كايشينيا وتكليف المدرب الإسباني كارلوس هرنانديز مدرب فريق شباب النادي.

وعلمت «مكة» أن إدارة الشباب وضعت عدة خيارات من بينها التعاقد مع المدرب الروماني ماريوس سوموديكا لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأشارت المعلومات إلى وجود مفاوضات بين سوموديكا وإدارة نادي الشباب لتدريب الليوث خلال الفترة المقبلة.

فيما أكدت تقارير أن ماريوس سوموديكا أعلن عدم استمراره مع نادي غازي عنتاب التركي لعدم وصوله لاتفاق مع إدارة النادي.

يشار إلى أن سوموديكا صاحب الـ49 عاما تولى تدريب نادي الشباب خلال موسم 2018/2019.