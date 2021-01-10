شكرا لقرائتكم خبر التعادل السلبي يحسم ديربي القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حسم التعادل السلبي ديربي القصيم بين التعاون والرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن الجولة 12 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليتحصل كل منهما على نقطة واحدة، حيث ارتفع رصيد التعاون إلى 18 نقطة في المركز السادس فيما الرائد 13 نقطة، وقفز للمركز 13، وسيواجه فريق النصر في الجولة المقبلة بينما التعاون يلتقي بنادي الفتح.

الشوط الأول

بداية قوية من لاعبي التعاون لمباغتة الرائد واللعب في مناطقهم مبكرا بحثا عن خطف هدف، وكاد عبدالله ساني لاعب التعاون أن يستثمر عرضية عبدالله الجوعي التي مرت سليمة على مرمى عزالدين دوخة مع الدقيقة الأولى من المباراة.

وواصل لاعبي التعاون فرض أسلوبهم والتحكم في رتم المباراة بقيادة اميسي ومحمد أبو سبعان وسميحان النابت، وفي أول ردة فعل لمصلحة الرائد بعد الربع ساعة الأولى كاد عبدالله المقرن أن يفتتح التسجيل والتقدم لولا براعة كاسيو انجوس الذي تدخل وأحبط فرصة الهدف.

واجه بعدها لاعبي التعاون مع مرور 23 دقيقة مرتدات خطيرة بقيادة فوزير وعبدالله المقرن تدخل على إثرها حارس التعاون كاسيو وأحبط ترجيح كفة رائد التحدي.

وعند الدقيقة 42 ومن كرة رأسية كان ارنود جوم قريبا جدا من تسجيل هدف للرائد تصدى لها كاسيو في الرمق الأخير.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني كاد الرائد يبادر بالتسجيل بعد تسديدة قوية من فوزير مرت بجانب القائم، وفي الدقيقة 52 أشهر حكم اللقاء خالد الطريس كرتا أحمر لمدافع الرائد فواز فلاته بعد تدخله على عبدالله ساني ليكمل الرائد مجريات اللقاء بـ10 لاعبين.

وعلى الرغم من حالة الطرد استمر كاسيو في إنقاذ التعاون من مرتدات لاعبي الرائد، حيث أحبط هدفا محققا ليكوليتش بالدقيقة 77.

وعاد التعاون للضغط على الرائد في الدقائق الأخيرة محاولا استغلال حالة الطرد ليهدر مهاجم التعاون توامبا هدفا محققا قبل نهاية الوقت الأصلي.

لماذا انتهى ديربي القصيم بالتعادل؟

1- ضياع الفرص المحققة من قبل الفريقين.

2- لم يستثمر التعاون النقص العددي للاعبي الرائد.

3- الكثافة العددية للرائد في المناطق الخلفية.

4- عدم منح الأوراق الرابحة للاعبي التعاون الإضافة الفنية.

5- الخشونة العالية من قبل لاعبي الفريقين طوال مجريات اللقاء.