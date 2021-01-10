مشروع قريب بين كريستيانو اليوفي وفتوحي الأهلي

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وقال فتوحي تواصلت مع النجم البرتغالي الذي تربطني به علاقة، عن طريق وكيل أعمالي قبل 10 أيام ودار بيننا حوار عن بعض الأمور التي تنتظر الترتيب والموعد المناسب للإعلان عنها دون الكشف عن أي تفاصيل.وعن تذبذب نتائج الأهلي، أشار فتوحي، إلى أن الإصابات والغيابات كانت السبب في تذبذب النتائج في الدوري، مضيفا أن نجوم الفريق كافة لديهم الطموح للمنافسة على الدوري وتحقيقه، ممتدحا العمل الإداري والفني للفريق.
وكشف فتوحي أن سر نجاح اللاعبين المغاربة في دوري الأمير محمد بن سلمان يعود إلى إمكانياتهم العالية، مبينا أن لديهم مجموعة واتس اب تضم جميع المغاربة في الدوري، وهم أشبه بالعائلة وتربطهم صداقة قوية.
وعن ناديه السابق الحزم قال فتوحي «يوميا على تواصل معهم، حيث يحتلون صدارة الأولى بفارق كبير وأرقام قياسية، وسوف يعودون لدوري المحترفين بقوة».
معلومات لا تعرفها عن إدريس فتوحي:
- والده لاعب شهير ومدرب حالي في المغرب
- يتحدث 5 لغات بطلاقة: العربية، الفرنسية، الإسبانية، البرتغالية، الإنجليزية
- صديق مقرب من لاعبي ريال مدريد
- وكيل أعماله هو نفس وكيل أمرابط
- حصل على أفضل لاعب في الدوري الإماراتي بتصويت الجماهير
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