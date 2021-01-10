شكرا لقرائتكم خبر عودة الجزائري بالعمري للملاعب السعودية في الشتوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت لـ»مكة» مصادر مطلعة عن اقتراب الدولي الجزائري جمال بن عمري مدافع ليون الفرنسي من العودة للدوري السعودي للمحترفين بعد تجربة في الدوري الفرنسي.

بالعمري الذي قاد دفاع الشباب في فترات سابقة يسعى أحد الأندية الكبار في الدوري للتعاقد معه في الفترة المقبلة الشتوية.

ولم يخف بلعمري رغبته في العودة مجددا إلى الدوري السعودي، في آخر تصريحاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقوله «مرتبط بعقد مع نادي ليون، لكني لا أمانع إطلاقا العودة للدوري السعودي على الرغم من سعادته بالوجود في صفوف النادي الفرنسي، رغم عدم مشاركته في لقاءات الفريق، مبينا أنه ينتظر إتاحة الفرصة.

وأشارت المعلومات التي حصلت عليها «الصحيفة» إلى أن المفاوض السعودي قطع شوطا كبيرا في إقناع اللاعب، ومن المنتظر أن تتم الصفقة التي يحول بين إتمامها رغبة اللاعب في البقاء في فرنسا، إلا أن المشاركة أساسيا في المباريات تجعل قبوله العرض واردا جدا.