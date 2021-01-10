شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تمت إحالة ملف منتخب الشباب للجنة الانضباط؟.. اتحاد الكرة يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، سبب قرار إحالة أزمة منتخب الشباب الأخيرة للجنة الانضباط رغم رحيل الجهاز الفنى والطبى والإدارى بعد الانسحاب من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، وكذلك إلغاء بطولة كأس العالم للشباب المقبلة.

وأوضح مسئولو اللجنة أن تقرير لجنة تقصى الحقائق التى تم تشكيلها مؤخرا، أوضح تورط بعض الأسماء والأطراف فى الأزمة، لذا تمت إحالة الملف للجنة الانضباط من أجل إعادة التحقيق فيها، ومعاقبة أى طرف تثبت إدانته فى الأزمة التى حرمت منتخب مصر للشباب من المشاركة فى البطولة، رغم أن هذا الجيل تم صرف عليه مبلغ 18 مليون جنيه، ومع ذلك لم يخض أى مباراة رسمية.

وأصدرت لجنة تقصي الحقائق توصيات في أزمة منتخب الشباب في دورة شمال أفريقيا في تونس، وجاءت التوصيات على النحو التالي: مسئولية المدير الفني عن اختيار القائمة كاملة مسئولية المدير الفني التربوي، وتخطى المدير الفني صلاحيات اللجنة الخماسية واتصاله بمسئولين فى الدولة لتمرير السفر مبكرا، ومسئولية المدير الإدارى فى إجراء مسحات وانتظار السلفة المالية مسئولية طبيب الفريق فى عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.