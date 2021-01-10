تعرف على برنامج الإسماعيلى اليوم قبل مواجهة الرجاء المغربى بالبطولة العربية

القاهرة - سامية سيد - يستعد الإسماعيلى لمواجهة الرجاء المغربى مساء غداً الاثنين، فى إياب نصف نهائى البطولة العربية، ويحتاج الدراويش لتحقيق أى نتيجة إيجابية لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ومن المقرر أن يكون برنامج فريق الاسماعيلى اليوم كالتالى ..

1- الاجتماع الفني الساعة الواحدة ظهرا.

2- المؤتمر الصحفي للمدربين الساعه 2:15 بنفس قاعة الاجتماع الفني.

3- الساعه السابعه مساء تمرين رسمي لفريق الاسماعيلي في ملعب المباراه لمدة ساعة ويسمح فقط بحضور (مصوري الفريقين ومصور الاتحاد والمنسقين الإعلاميين وفريق تلفزيون ابو ظبي الذين سبق تحديد هوياتهم) في بداية التمرين 15 دقيقه فقط .

4- تمرين فريق الرجاء المغربى يكون بنفس إجراءات تمرين الإسماعيلي.

وشهدت البطولة العربية بمسماها القديم والحديث مشاركة العديد من الأندية المصرية مثل الإسماعيلى والزمالك والأهلى وانبى والاتحاد وغزل المحلة طلائع الجيش والترسانه والمصرى والمقاولون العرب وحرس الحدود

ويعد الاسماعيلى أكثر الأندية المصرية مشاركة فى هذه البطولة، لعب الدراويش 65 مباراة فاز فى 34 وتعادل فى 18 وخسر 13 لقاء وسجل 102 هدف وتلقت شباكه 56 هدفاً .

فى نفس السياق، أكد أبو طالب العيسوى المدير الفنى للإسماعيلى، أن فريقه مقبل على مهمة وطنية وليست ”إسمعلاوية” فقط من أجل البلوغ للمباراة النهائية فى المنافسة العربية وتابع أن الجميع لديهم عزيمة وإصرار على تحقيق نتيجة تمنحهم بطاقة التأهل العربى ولكن ينقصهم عامل التوفيق خاصة وأن هناك إصرار كبير لإسعاد جماهير الدراويش الحزينة.

وعن سر دموعه داخل حافلة الفريق أثناء التوجه للمبيت بأحد فنادق المطار، أجاب أن هذه المرحلة صعبة للغايه على الجميع داخل القلعة الصفراء وهناك رغبة فى تجاوزها بالحصول على البطولة العربية.

وأنهى العيسوى قائلا، إن الهدف الحالى بالطبع هو تقديم عرض قوى يليق بإسم الدراويش للعودة إلى مكانته الحقيقية الذى يستحقها لأنه قيمة كبيرة.