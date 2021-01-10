قبل الجزء الخامس..مشاهد توثق علاقة كرة القدم بمسلسل La Casa de Papel

أعلنت شبكة نتفليكس العالمية في بداية يناير 2021 استعدادها لبث حلقات الجزء الخامس من من المسلسل الإسباني الشهير “لا كاسا دي بابيل La Casa De Papel”، والذي يحظى بأحد أكبر نسب المشاهدة حول العالم، حيث حقق الجزء الثالث من المسلسل في الأسبوع الأول من عرضه 34 مليون مشاهدة.

ولمن لا يعرف ما هو لا La Casa De Papel، هو مسلسل إسباني، تدور قصته حول الفنان الإسباني “ألفارو مورتي” الذي يتقمص دور “البروفيسور”، ويقوم بتجنيد مجموعة من الأشخاص لهم سوابق إجرامية ومطلوبين أمنيًا وليس لديهم ما يخسرونه في الحياة، ثم يختار لكل منهم اسم حركي بأسماء مُدن عالمية، من أجل القيام بسرقات كبرى هدفها الانتقام من الحكومة الإسبانية.

ودارت أحداث الموسمين الأول والثاني من المسلسل الشهير داخل دار سك العملة الإسبانية، ومعظم أحداث الجزئين الثالث والرابع داخل البنك المركزي الاسباني لسرقة ما يقارب 90 طنًا من الذهب الخالص..وخلال شرح البروفيسور لخطة العمل كان يضرب أمثلة بكرة القدم لايصال المغزى من حديثه، الامر الذي ادى لانتشار تفاصيل السيناريو والحوار بين عشاق المستديرة، خاصةً ذلك المتعلق بالكاميرون والبرازيل في احدى اللقطات.

وتفاعل نجوم كرة القدم مع مسلسل لاكاسا دي بابيل على مدار الثلاث سنوات الماضية بطرق مختلفة مثلهم مثل جميع المتابعين، وعلى سبيل المثال لا الحصر، نشر نجم باريس سان جيرمان “نيمار جونيور” فيديو له وهو يحادث البروفيسور، ليظهر في آخر الفيديو مرتديًا لباس العصابة وقناع وجه الرسام الإسباني “سلفادور دالي” الذي استخدمه البروفيسور لتشتيت تركيز الشرطة والمخابرات المحلية.

أما نجم إشبيلية الإسباني ولاعب برشلونة السابق “إيفان راكيتيتش” فتفاعل مع المسلسل الشهير بنشر صورته بالزي الأحمر، وأعطى نفسه اسم المدينة الأندلسية “إشبيلية”.

وانضم نجم ريال مدريد الإسباني “ماركو أسينسيو” إلى مُحبي المسلسل، بنشر صورته هو الآخر بالبدلة الحمراء، ومنح نفسه اسم مدينة مايوركا حيث كان يلعب لفريق الجزيرة الإسبانية قبل الالتحاق بصفوف النادي الملكي.

البروفيسور

يشمل المسلسل عددًا من الممثلين الإسبان ممن يحظون بشعبية في الدراما المحلية، لكن أكثر شخصية لفتت الانتباه في هذا العمل هي شخصية البروفيسور، الذي جسده ألفارو مورتي.

شخصية البروفيسور تميزت عن باقي أعضاء فريق العمل بالهدوء غير المصطنع، والذكاء والحنكة وسرعة البديهة، فهو الذي يضع الخطط، ويخلق الحلول لأي مشكلة تواجه الخطة الموضوعة، ولديه دائمًا طرق مناسبة لتدارك الأخطاء، ووسط كل ذلك، يتصرف البروفيسور بطريقة طبيعية تجعلك تتفاعل مع كل ما يقوم به وترتبط بشخصيته وتتعاطف معه.

البروفيسور هو الاسم الحركي لـ “سيرخيو ماركينا” ذلك الرجل المنطوٍي الخجول المُتعاطف الذي لا يهتم بأن تتبعه النساء.

صناع المسلسل أرادو أن يجعلوا للبروفيسور أو الأستاذ “كاريزما” من نوع خاص يتسم بالخجل والتحفظ، ويتميز بقدر كبير من الثقافة الرائعة والعالية والقيادة والهدوء.

وظهر تأثر عالم كرة القدم بالمسلسل المقدم من نيتفليكس جليًا بين أبرز نجوم اللعبة وحتى النجوم العرب، والتالي أبرز 10 مشاهد للمسلسل توثق علاقته الكبيرة باللعبة الشعبية الأولى في العالم.

منتخب مصر تحت 23 سنة “الأولمبي”

ظهر لاعبو منتخب مصر الأولمبي، بقناع المسلسل الشهير، أثناء دخولهم ملعب ستاد القاهرة، في نهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت سن 23 عامًا 2019، قبل مواجهة منتخب كوت ديفوار، في إشارة على قدومهم لسرقة كأس البطولة والفوز بها.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مقطع فيديو مصور على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد لحظة وصول اللاعبين وهم يرتدون الأقنعة، المشهد الذي أثار اعجاب المتابعين.

الجونة يسطو على الاتحاد المصري

تقمص قائد الأهلي الأسبق، حسام غالي دور البروفيسور في إعلان تقديم نادي الجونة لقميص الفريق الجديد لموسم 2019/20.

وقام غالي بتقليد البروفيسور الحقيقي خلال الإعلان الكرتوني الذي قدمه نادي الجونة، حيث قاد نجوم فريق الجونة على ياخت لسرقة درع الدوري الخاص بالاتحاد المصري لكرة القدم من القاهرة.

وظهر نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي في نهاية الفيديو مع مدرب الجونة آنذاك، نيبوشا ميلوسيفيتش وعدد من نجوم الفريق في مقدمتهم هداف بطولة كأس الأمم الأفريقية 2010، محمد ناجي جدو.

مارسيليا يحتفل

احتفى نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي بانطلاق الموسم الرابع من مسلسل لا كاسا دي بابيل على طريقته.

حيث نشر نادي أولمبيك مارسيليا تغريدة عبر حسابه الرسمي على التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء فيها: “وأخيرًا عودة لا كاسا دي بابيل”، مصحوبة بصورة للشخصية الجديدة في المجموعة بقميص نادي الجنوب الفرنسي.

ولعبت شخصية مارسيليا دورًا مهمًا في هذا الموسم الرابع من المسلسل، مما فسر حالة الحماس الكبيرة التي عايشتها جماهير النادي مع انطلاق بث حلاقات المسلسل.

وكان الممثل الكرواتي لوكا بيروس، الذي قام بتجسيد شخصية “مارسيليا”، وعد جماهير النادي بجعل مدينتهم فخورة بالاسم الذي يحمله.

تيفو اتحاد جدة

رفعت جماهير اتحاد جدة السعودي تيفو خلال مباراة الفريق أمام فريق الشباب في ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2018، يظهر فيها مدرب الفريق وقتها، التشيلي خوسيه لويس سييرا ونجوم الفريق، يقفون على طريقة المسلسل الشهير، وهم مرتدين قناع أبطال المسلسل لسلفادور دالي.

وخلال إحدى حلقات الموسم الثالث، ظهر البروفيسير وهو يشير إلى تلفاز يظهر فيه جمهور اتحاد جدة رافعًا لافتة التيفو الشهيرة، معلقًا: “انظروا في السعودية، ما أحاول قوله لكم هو أننا ألهمنا الكثير من الناس، وهم الآن أصبحوا ضمن فريقنا”.

رسالة برلين لجمهور اتحاد جدة وتعجب البروفسيور

أثار تيفو جماهير اتحاد جدة السعودي إعجاب الممثل الإسباني بيدرو ألونسو، والذي يقوم بدور برلين في المسلسل.

وحرص الممثل بيدرو ألونسو على توجيه رسالة شكر إلى جمهور اتحاد جدة، قائلًا: “منذ أيام شاهدت تيفو كبير رائع بملعب اعتقد أن اسمه الاتحاد، حقيقة تفاجأت، وأود أن أقول لجماهير هذا النادي كل الحب لهذا الفريق، شكرًا جزيلًا”.

وتساءل البروفسيور متعجبًا حينها عبر حسابه على تويتر على تغريدة لأحد جماهير الاتحاد تضمنت صورة لتيفو جماهير الاتحاد قائلا: هل هذا حقيقي؟!، ثم عاد وشكر جماهير الاتحاد على هذه الصورة.

و أعاد الممثل الشهير تغريدة لأحد مشجعي الاتحاد، والتى تحتوى على فيديو لجماهير العميد أثناء رفع التيفو.

نيمار يشارك في المسلسل

ظهر نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا في الموسم الرابع من المسلسل.

ونشرت شبكة نيتفلكس المنتجة للمسلسل، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر أول ظهور للنجم البرازيلي مع البروفيسور وبرلين، بشخصية راهب برازيلي يُدعى “جواو” من مدينة ساو باولو، وتحدث الثلاثة عن كرة القدم البرازيلية وأجواء بلد السامبا، ورد نيمار (جواو) في المشهد بأنه لا يحب كرة القدم أو الحفلات.

وكتب نيمار في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، تعقيبًا على المقطع، قائلًا: “استطعت أن أحقق أحد أحلامي، وأن أكون جزءًا من مسلسلي المفضل، واليوم أستطيع أن أقدم لكم الراهب جواو”، في إشارة إلى الشخصية التي سيلعبها في المسلسل.

جمهور أولمبياكوس يحتفل بالفوز على ميلان

رفعت جماهير أولمبياكوس لافتة ضخمة “تيفو” خلال المباراة التي تغلب فيها الفريق على إيه سي ميلان الإيطالي بنتيجة 3-1 في بطولة الدوري الأوروبي في عام 2018، ويتوسط التيفو كأس البطولة وحوله سبعة أشخاص يرتدون بدل حمراء وأقنعة على شكل وجه الرسام الإسباني سلفادور دالي.

ونزل مشجعو أولمبياكوس إلى أرض الملعب بعد نهاية المباراة، للاحتفال بالفوز على ميلان، حيث كان بعضهم يرتدي أقنعة سلفادور دالي التي يرتديها أبطال المسلسل، كما احتفل اللاعبون في غرف تغيير الملابس، وظهر أحد اللاعبين وهو يرتدي القناع أيضًا.

مارسيلو بيلسا هو بروفيسور كرة القدم

تحدث جناح إشبيلية الإسباني ومنتخب الارجنتين “لوكاس أوكامبوس” في مقابلة تلفزيونية عن مدربه السابق في نادي مارسيليا الفرنسي، مارسيلو بيلسا: “كان مثل البروفيسور في مسلسل لا كاسا دي بابيل”.

وتحدث أوكامبوس عن أول مباراة له مع مارسيليا، وذكر كيف ساعده مارسيلو بيلسا على التسجيل: “كنا نقترب من نهاية الشوط الأول، وكنا متأخرين بهدف ضد رين. أخبرني أنني سأدخل، وبعد 10 دقائق على أرض الملعب، سجلت هدفًا”.

وأضاف عن مدرب ليدز يونايتد الحالي “لقد أخبرني بيلسا أين أتمركز وكيف أتحرك. لقد كان مثل البروفيسور في لا كاسا دي بابيل. استبدلني قرب نهاية المباراة، بالطبع فوجئت، لكنه شرح لي السبب وتفهمته”.

فلورينزي وفالنسيا

أعلن نادي فالنسيا الإسباني في يناير 2020 عن صفقته الجديدة في ذلك الوقت على طريقة المسلسل الإسباني الشهير، لا كاسا دي بابل.

ولجأ فالنسيا لطريقة سينمائية طريفة للإعلان عن الصفقة، حيث ظهر الممثل الإسباني إنريكي أرسي الذي يلعب دور أرتورو رومان، وهو يرتدي قناع دالي، ثم أزاحه عن وجهه ليظهر لاعب باريس سان جيرمان، أليساندرو فلورينزي.

الممثل إنريكي أرسي معروف بتشجيعه للنادي الملقب بالخفافيش، حيث شارك في إعلان الصفقة عبر حساب النادي على تويتر مع عبارة: “تفعيل الخطة فالنسيا”.

باكوس فيريرا يحفز جمهوره

قام نادي باكوس دي فيريرا البرتغالي، بنشر مقطع فيديو اعلاني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر؛ فكرة المقطع مستوحاة من المسلسل الشهير، وذلك لتحفيز المشجعين على الذهاب إلى ملعب المباراة من أجل دعم الفريق في مباراة بالدوري البرتغالي موسم 2017/18 .

ويُظهر مقطع الفيديو أحد الأشخاص يقوم بدور البروفيسور، حيث يشرح إستراتيجية مباراة الفريق المكونة من ثلاثة لاعبين، وذلك تحت اسم عملية: “مهمة من ثلاث نقاط”. ثم ذهب اللاعبون والمسؤول إلى غرفة تبديل الملابس لارتداء زي اللصوص الأحمر الخاص بالمسلسل، ثم توجهوا إلى الملعب لمراجعة الخطة، قبل طلب الدعم من المشجعين بالتوجه إلى ملعب المباراة.